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Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России - 13.12.2024, ПРАЙМ
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России
Министры иностранных дел стран ЕС утвердят 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Об этом в беседе с журналистами в Брюсселе заявил высокопоставленный... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T16:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран ЕС утвердят 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Об этом в беседе с журналистами в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский источник."Надеюсь, мы примем 15-й пакет санкций, новые персональные санкции", - отметил он.Также сообщается, что министры намерены изучить вопрос введения рестрикций на фоне ситуации в Грузии.
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Политика, ЕС, РОССИЯ
16:41 13.12.2024 (обновлено: 17:26 13.12.2024)
 
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России

Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердят 15-й пакет санкций против России

© fotolia.com / Ludmila SmiteЕвропейский парламент в Брюсселе
Европейский парламент в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / Ludmila Smite
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран ЕС утвердят 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Об этом в беседе с журналистами в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский источник.
"Надеюсь, мы примем 15-й пакет санкций, новые персональные санкции", - отметил он.
Также сообщается, что министры намерены изучить вопрос введения рестрикций на фоне ситуации в Грузии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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