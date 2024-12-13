https://1prime.ru/20241213/sanktsii-853557920.html

Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России

Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России - 13.12.2024, ПРАЙМ

Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран ЕС утвердят 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Об этом в беседе с журналистами в Брюсселе заявил высокопоставленный... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T16:41+0300

2024-12-13T16:41+0300

2024-12-13T17:26+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран ЕС утвердят 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Об этом в беседе с журналистами в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский источник."Надеюсь, мы примем 15-й пакет санкций, новые персональные санкции", - отметил он.Также сообщается, что министры намерены изучить вопрос введения рестрикций на фоне ситуации в Грузии.

https://1prime.ru/20241212/mid-853525400.html

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