https://1prime.ru/20241213/sanktsii-853564257.html

ЕС введет санкции против трех фирм и 16 физлиц из России, сообщили СМИ

ЕС введет санкции против трех фирм и 16 физлиц из России, сообщили СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ

ЕС введет санкции против трех фирм и 16 физлиц из России, сообщили СМИ

Евросоюз16 декабря утвердит санкции против 16 физических лиц и трех компаний из России. Среди них будут "сотрудники военной разведки" и других ведомств страны... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T20:16+0300

2024-12-13T20:16+0300

2024-12-13T20:16+0300

политика

ес

санкции против рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_f43dc7d4cac7c5fe746eaefbac43483d.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Евросоюз16 декабря утвердит санкции против 16 физических лиц и трех компаний из России. Среди них будут "сотрудники военной разведки" и других ведомств страны. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что главы МИД стран Евросоюза 16 декабря утвердят 15-й пакет антироссийских санкций. Один из источников рассказал агентству, что среди лиц, в отношении которых введут санкции, есть "сотрудники военной разведки" и других российских ведомств.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241213/belorussiya-853560304.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, санкции против рф, россия