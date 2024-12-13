https://1prime.ru/20241213/sanktsii-853564257.html
ЕС введет санкции против трех фирм и 16 физлиц из России, сообщили СМИ
ЕС введет санкции против трех фирм и 16 физлиц из России, сообщили СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ
ЕС введет санкции против трех фирм и 16 физлиц из России, сообщили СМИ
Евросоюз16 декабря утвердит санкции против 16 физических лиц и трех компаний из России. Среди них будут "сотрудники военной разведки" и других ведомств страны... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T20:16+0300
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2024-12-13T20:16+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Евросоюз16 декабря утвердит санкции против 16 физических лиц и трех компаний из России. Среди них будут "сотрудники военной разведки" и других ведомств страны. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что главы МИД стран Евросоюза 16 декабря утвердят 15-й пакет антироссийских санкций. Один из источников рассказал агентству, что среди лиц, в отношении которых введут санкции, есть "сотрудники военной разведки" и других российских ведомств.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, санкции против рф, россия
Политика, ЕС, санкции против РФ, РОССИЯ
ЕС введет санкции против трех фирм и 16 физлиц из России, сообщили СМИ
AFP: ЕС введет 16 декабря санкции против 16 физлиц и трех юрлиц из России
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Евросоюз16 декабря утвердит санкции против 16 физических лиц и трех компаний из России. Среди них будут "сотрудники военной разведки" и других ведомств страны. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что главы МИД стран Евросоюза 16 декабря утвердят 15-й пакет антироссийских санкций.
Один из источников рассказал агентству, что среди лиц, в отношении которых введут санкции, есть "сотрудники военной разведки" и других российских ведомств.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии, сообщили СМИ