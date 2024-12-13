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Стало известно, сколько пассажиров перевезли поезда "Сапсан" за 15 лет

Стало известно, сколько пассажиров перевезли поезда "Сапсан" за 15 лет - 13.12.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько пассажиров перевезли поезда "Сапсан" за 15 лет

Поезда "Сапсан" за 15 лет перевезли почти 63 миллиона пассажиров, что сравнимо с населением ЮАР, сообщили РЖД. | 13.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-13T18:42+0300

2024-12-13T18:42+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Поезда "Сапсан" за 15 лет перевезли почти 63 миллиона пассажиров, что сравнимо с населением ЮАР, сообщили РЖД. "Сапсан" 17 декабря 2024 года отметит 15 лет с момента запуска. "Через несколько дней наш "Сапсанчик" отпразднует своё пятнадцатилетие, и вот с какими результатами он встречают эту дату. Перевезено почти 63 миллиона пассажиров (для сравнения – это население ЮАР). Каждого из них проводники приветствовали: "Добро пожаловать на борт" – это 33 333 часа беспрерывной речи", - говорится в сообщении РЖД. Рекордное количество пассажиров - 20 787 человек - "Сапсаны" перевезли 30 апреля 2018 года. "За 15 лет поезда "Сапсан" проехали более 75,8 миллиона километров. Это соответствует почти 1 892 экваторам Земли. Поезда выполнили почти 119,7 тысяч рейсов. "При этом количество ежедневных рейсов, выполняемых "Сапсанами", выросло в 5 раз по сравнению со стартом проекта. Сегодня они совершают до 30 рейсов в сутки, а 15 лет назад – всего 6", - отмечают РЖД.

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россия, ржд, сапсан, железнодорожные перевозки