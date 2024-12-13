Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, сколько пассажиров перевезли поезда "Сапсан" за 15 лет - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/sapsan-853561921.html
Стало известно, сколько пассажиров перевезли поезда "Сапсан" за 15 лет
Стало известно, сколько пассажиров перевезли поезда "Сапсан" за 15 лет - 13.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько пассажиров перевезли поезда "Сапсан" за 15 лет
Поезда "Сапсан" за 15 лет перевезли почти 63 миллиона пассажиров, что сравнимо с населением ЮАР, сообщили РЖД. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T18:42+0300
2024-12-13T18:42+0300
экономика
россия
ржд
сапсан
железнодорожные перевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/82680/21/826802148_0:178:3163:1957_1920x0_80_0_0_b6f74d058ab1e23df3f5e93d7588c9eb.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Поезда "Сапсан" за 15 лет перевезли почти 63 миллиона пассажиров, что сравнимо с населением ЮАР, сообщили РЖД. "Сапсан" 17 декабря 2024 года отметит 15 лет с момента запуска. "Через несколько дней наш "Сапсанчик" отпразднует своё пятнадцатилетие, и вот с какими результатами он встречают эту дату. Перевезено почти 63 миллиона пассажиров (для сравнения – это население ЮАР). Каждого из них проводники приветствовали: "Добро пожаловать на борт" – это 33 333 часа беспрерывной речи", - говорится в сообщении РЖД. Рекордное количество пассажиров - 20 787 человек - "Сапсаны" перевезли 30 апреля 2018 года. "За 15 лет поезда "Сапсан" проехали более 75,8 миллиона километров. Это соответствует почти 1 892 экваторам Земли. Поезда выполнили почти 119,7 тысяч рейсов. "При этом количество ежедневных рейсов, выполняемых "Сапсанами", выросло в 5 раз по сравнению со стартом проекта. Сегодня они совершают до 30 рейсов в сутки, а 15 лет назад – всего 6", - отмечают РЖД.
https://1prime.ru/20241211/vsm-853505979.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82680/21/826802148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a1942f58b18c1bc9829aca1782929f64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ржд, сапсан, железнодорожные перевозки
Экономика, РОССИЯ, РЖД, Сапсан, железнодорожные перевозки
18:42 13.12.2024
 
Стало известно, сколько пассажиров перевезли поезда "Сапсан" за 15 лет

РЖД: "Сапсаны" за 15 лет перевезли сравнимые с населением ЮАР 63 млн пассажиров

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк!Скоростной поезд "Сапсан"
!Скоростной поезд Сапсан - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Поезда "Сапсан" за 15 лет перевезли почти 63 миллиона пассажиров, что сравнимо с населением ЮАР, сообщили РЖД.
"Сапсан" 17 декабря 2024 года отметит 15 лет с момента запуска.
"Через несколько дней наш "Сапсанчик" отпразднует своё пятнадцатилетие, и вот с какими результатами он встречают эту дату. Перевезено почти 63 миллиона пассажиров (для сравнения – это население ЮАР). Каждого из них проводники приветствовали: "Добро пожаловать на борт" – это 33 333 часа беспрерывной речи", - говорится в сообщении РЖД.
Рекордное количество пассажиров - 20 787 человек - "Сапсаны" перевезли 30 апреля 2018 года.
"За 15 лет поезда "Сапсан" проехали более 75,8 миллиона километров. Это соответствует почти 1 892 экваторам Земли. Поезда выполнили почти 119,7 тысяч рейсов.
"При этом количество ежедневных рейсов, выполняемых "Сапсанами", выросло в 5 раз по сравнению со стартом проекта. Сегодня они совершают до 30 рейсов в сутки, а 15 лет назад – всего 6", - отмечают РЖД.
Модель высокоскоростного электропоезда
Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург неизбежным
11 декабря, 22:29
 
ЭкономикаРОССИЯРЖДСапсанжелезнодорожные перевозки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала