https://1prime.ru/20241213/sber-853558877.html

"Сбер" начнет собирать "Народный датасет" для обучения GigaChat и Kandinsky

"Сбер" начнет собирать "Народный датасет" для обучения GigaChat и Kandinsky - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Сбер" начнет собирать "Народный датасет" для обучения GigaChat и Kandinsky

"Сбер" в 2025 году начнет собирать "Народный датасет" для обучения нейросетевых моделей GigaChat и Kandinsky - в нем могут поучаствовать все желающие; такой... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:09+0300

2024-12-13T17:09+0300

2024-12-13T17:09+0300

россия

сбербанк

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "Сбер" в 2025 году начнет собирать "Народный датасет" для обучения нейросетевых моделей GigaChat и Kandinsky - в нем могут поучаствовать все желающие; такой подход позволит искусственному интеллекту еще лучше понять российский культурный код, рассказал журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев. "В 2025 году у нас стартует проект, мы называем его "Народный датасет". Мы хотим, чтобы все смогли поучаствовать, приведя различные примеры. Чтобы все понимали, что мы имеем полную информацию о небольших регионах, о городской специфике, информацию о малых народах России, постарались добавить это все в наших моделях, чтобы именно наши модели в России были наиболее понимающие настоящую человеческую речь. Такой национальный штурм, национальный краудсорсинг информации для нашей модели", - сказал Белевцев в кулуарах форума AI Journey. Он отметил, что на сегодняшний день разработчикам подобных технологий важно обращать внимание на то, чтобы отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта учитывали российские традиционные ценности, особенности, историю и культуру. "Они (нейросетевые модели - ред.) должны опираться на наш культурный код, наследие наших ученых. Совместно с инженерами и учеными "Сбера" каждый житель России сможет внести свой вклад в обучение и развитие российской науки", - добавил Белевцев.

https://1prime.ru/20241212/sber-853515576.html

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россия, сбербанк