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Сенатор рассказал о работе маркетплейсов и торговых сетей в новых регионах

Сенатор рассказал о работе маркетплейсов и торговых сетей в новых регионах - 13.12.2024, ПРАЙМ

Сенатор рассказал о работе маркетплейсов и торговых сетей в новых регионах

Маркетплейсы, а также крупные торговые сети начинают работать в воссоединившихся с Россией регионах. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области, замглавы... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T21:47+0300

2024-12-13T21:47+0300

2024-12-13T21:47+0300

экономика

россия

новые регионы рф

маркетплейс

торговые сети

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МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Маркетплейсы, а также крупные торговые сети начинают работать в воссоединившихся с Россией регионах. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области, замглавы комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Ворона. По его словам, сейчас идет открытие пунктов выдачи заказов, "они у нас идут мультибрендовые на сегодняшний день". "Мы не очень афишируем названия конкретных торговых сетей и конкретных компаний, но могу сказать, что крупные сети заходят уже в конце декабря этого (2024 — ред.) года", — сказал Ворона в программе "Сенат" на телеканале "Россия 24". Он также сообщил, что в январе-феврале 2025 года начнутся "первые шаги" и они "будут уже заметными". В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

https://1prime.ru/20241128/energoinfrastruktura-853167918.html

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россия, новые регионы рф, маркетплейс, торговые сети