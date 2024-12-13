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Болгария не намерена ужесточать порядок выдачи виз для россиян
Болгария не намерена ужесточать порядок выдачи виз для россиян - 13.12.2024, ПРАЙМ
Болгария не намерена ужесточать порядок выдачи виз для россиян
Болгария не намерена после присоединения к Шенгенской зоне ужесточать порядок выдачи виз для россиян. При этом говорить о росте турпотока пока преждевременно,... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T12:14+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Болгария не намерена после присоединения к Шенгенской зоне ужесточать порядок выдачи виз для россиян. При этом говорить о росте турпотока пока преждевременно, заявил РИА Новости заведующий консульской службой посольства Болгарии в Москве Мирослав Комаров. Отмена контроля на сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года окончательно утверждено главами МВД стран Евросоюза в четверг."Ужесточение порядка выдачи виз не предусматривается", - сказал Комаров. Отвечая на вопрос агентства, ждет ли Болгария роста турпотока из РФ в связи с присоединением к Шенгену, он сказал, что оценивать это преждевременно."Какой будет ситуация по отношению выдачи туристических виз во время активного сезона – с апреля по октябрь 2025 года, - еще рано прогнозировать", - подчеркнул Комаров.
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Бизнес, Туризм, БОЛГАРИЯ, МОСКВА, ЕС, МВД, Шенгенская зона
Болгария не намерена ужесточать порядок выдачи виз для россиян
Болгария не будет ужесточать выдачу виз для РФ из-за присоединения к Шенгену
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Болгария не намерена после присоединения к Шенгенской зоне ужесточать порядок выдачи виз для россиян. При этом говорить о росте турпотока пока преждевременно, заявил РИА Новости заведующий консульской службой посольства Болгарии в Москве Мирослав Комаров.
Отмена контроля на сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года окончательно утверждено главами МВД стран Евросоюза в четверг.
"Ужесточение порядка выдачи виз не предусматривается", - сказал Комаров.
Отвечая на вопрос агентства, ждет ли Болгария роста турпотока из РФ в связи с присоединением к Шенгену, он сказал, что оценивать это преждевременно.
"Какой будет ситуация по отношению выдачи туристических виз во время активного сезона – с апреля по октябрь 2025 года, - еще рано прогнозировать", - подчеркнул Комаров.
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