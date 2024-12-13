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В Словакии заявили, что намерены сохранить транзит газа через Украину - 13.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Словакии заявили, что намерены сохранить транзит газа через Украину
В Словакии заявили, что намерены сохранить транзит газа через Украину - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Словакии заявили, что намерены сохранить транзит газа через Украину
Братислава делает все, чтобы иметь возможность продолжать транспортировать газ с востока на запад через свою территорию и сохранить транзит через Украину. Об... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T19:32+0300
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экономика
словакия
украина
газ
ес
россия
поставки газа
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БРАТИСЛАВА, 13 дек - ПРАЙМ. Братислава делает все, чтобы иметь возможность продолжать транспортировать газ с востока на запад через свою территорию и сохранить транзит через Украину. Об этом сообщила журналистам министр экономики Словакии Дениса Сакова. Ранее словацкие СМИ сообщили, что Сакова и гендиректор крупнейшего словацкого энергооператора SPP Войтех Ференц летали в Россию для обсуждения вопросов, связанных с поставкой газа в республику. Ряд представителей словацкой оппозиции раскритиковали Сакову за эту поездку и отсутствие подробностей о визите в Россию. По ее словам, в РФ проходили коммерческие переговоры, подробности которых нельзя разглашать из-за соблюдения коммерческой тайны. "Нас ждет серия переговоров, мы делаем все для того, чтобы газ через нашу территорию и дальше шел транзитом, как и через Украину", — сказала Сакова. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истечет в конце 2024 года. В Киеве неоднократно заявляли, что продлевать его не намерены.
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словакия, украина, газ, ес, россия, поставки газа
Экономика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Газ, ЕС, РОССИЯ, поставки газа
19:32 13.12.2024 (обновлено: 19:48 13.12.2024)
 
В Словакии заявили, что намерены сохранить транзит газа через Украину

Сакова: Словакия делает все для сохранения транзита газа через Украину

© fotolia.com / PHB.czПрезидентский дворец в Братиславе, Словакия
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / PHB.cz
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БРАТИСЛАВА, 13 дек - ПРАЙМ. Братислава делает все, чтобы иметь возможность продолжать транспортировать газ с востока на запад через свою территорию и сохранить транзит через Украину. Об этом сообщила журналистам министр экономики Словакии Дениса Сакова.
Ранее словацкие СМИ сообщили, что Сакова и гендиректор крупнейшего словацкого энергооператора SPP Войтех Ференц летали в Россию для обсуждения вопросов, связанных с поставкой газа в республику. Ряд представителей словацкой оппозиции раскритиковали Сакову за эту поездку и отсутствие подробностей о визите в Россию.
По ее словам, в РФ проходили коммерческие переговоры, подробности которых нельзя разглашать из-за соблюдения коммерческой тайны.
"Нас ждет серия переговоров, мы делаем все для того, чтобы газ через нашу территорию и дальше шел транзитом, как и через Украину", — сказала Сакова.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истечет в конце 2024 года. В Киеве неоднократно заявляли, что продлевать его не намерены.
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
18:29
 
ЭкономикаСЛОВАКИЯУКРАИНАГазЕСРОССИЯпоставки газа
 
 
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