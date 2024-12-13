https://1prime.ru/20241213/soglasheniya-853555015.html

Россия и Белоруссия подписали ряд транспортных соглашений

Россия и Белоруссия подписали ряд транспортных соглашений - 13.12.2024, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия подписали ряд транспортных соглашений

Россия и Белоруссия подписали ряд транспортных соглашений, в том числе план мероприятий по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства, сообщил... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:37+0300

2024-12-13T15:37+0300

2024-12-13T15:37+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия подписали ряд транспортных соглашений, в том числе план мероприятий по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства, сообщил Минтранс РФ. В ведомстве сообщили, что в стенах Минтранса России состоялась еще одна встреча министров транспорта двух стран - Романа Старовойта и Алексея Ляхновича. "В присутствии вице-премьера Виталия Савельева подписан ряд документов: протокол заседания Совместной Комиссии о сотрудничестве в области перевозки отдельных видов грузов; протокол заседания Совместной Комиссии о сотрудничестве в области перевозки нефтепродуктов; план мероприятий по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства", - говорится в сообщении. По словам Савельева, которые цитирует Минтранс, расширение сотрудничества в сфере развития транспортного комплекса входит в число стратегических направлений работы правительств России и Белоруссии. "Как отмечают главы наших государств Владимир Путин и Александр Лукашенко, эффективная совместная работа помогает нашим государствам успешно координировать свою работу, динамично развиваться и добиваться значительных экономических результатов", - добавил вице-премьер РФ. Минтранс напоминает, что ранее было восстановлено железнодорожное сообщение между Витебской, Смоленской и Псковской областями, а с 1 ноября запущена дополнительная "Ласточка" по маршруту Москва – Минск. Кроме того, воздушным транспортом соединили Самару, Ульяновск, Челябинск и Махачкалу с Минском, Москву с Брестом и Санкт-Петербург с Гомелем. "Продолжим построение и развитие конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами в новом, 2025 году", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20241211/es-853495315.html

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россия, белоруссия, транспорт