Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на облачные мощности МТС вырос почти в четыре раза - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241213/spros-853539603.html
Спрос на облачные мощности МТС вырос почти в четыре раза
Спрос на облачные мощности МТС вырос почти в четыре раза - 13.12.2024, ПРАЙМ
Спрос на облачные мощности МТС вырос почти в четыре раза
Спрос на облачные мощности "МТС Web Services" (входит в группу МТС) для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в третьем квартале вырос почти в четыре раза по... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T05:35+0300
2024-12-13T05:35+0300
технологии
москва
санкт-петербург
татарстан
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853539603.jpg?1734057327
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Спрос на облачные мощности "МТС Web Services" (входит в группу МТС) для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в третьем квартале вырос почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказали РИА Новости в компании. "Закупки виртуальной инфраструктуры с GPU-ускорителями для обучения ИИ в облаке MWS в третьем квартале 2024 года выросли почти в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в "МТС Web Services". Отмечается, что чаще всего ИИ в облаке обучают компании из сферы информации и связи. Вторую строчку занимают предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью. Кроме того, технология пользуется популярностью у представителей обрабатывающей промышленности, а также у транспортных, строительных и медицинских компаний. Среди регионов-лидеров по обучению нейросети компании из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в список вошли представители Татарстана и Нижнего Новгорода. "Рост спроса на облака для обучения искусственного интеллекта связан с двумя факторами. С одной стороны, российские компании все чаще начинают внедрять искусственный интеллект. Его используют в чат-ботах, голосовых помощниках, при проведении научных исследований и для прогнозирования в финансовом секторе. С другой стороны, вычислительные мощности для его обучения становятся менее доступными", - пояснил директор по новым облачным продуктам облака МТС Алексей Кузнецов. По его словам, эти факторы приводят к тому, что российские компании все чаще начинают переносить процесс обучения нейросети в виртуальную инфраструктуру.
москва
санкт-петербург
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва, санкт-петербург, татарстан, мтс
Технологии, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАТАРСТАН, МТС
05:35 13.12.2024
 
Спрос на облачные мощности МТС вырос почти в четыре раза

"МТС Web Services": спрос на облака для обучения ИИ вырос почти в четыре раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Спрос на облачные мощности "МТС Web Services" (входит в группу МТС) для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в третьем квартале вырос почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказали РИА Новости в компании.
"Закупки виртуальной инфраструктуры с GPU-ускорителями для обучения ИИ в облаке MWS в третьем квартале 2024 года выросли почти в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в "МТС Web Services".
Отмечается, что чаще всего ИИ в облаке обучают компании из сферы информации и связи. Вторую строчку занимают предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью. Кроме того, технология пользуется популярностью у представителей обрабатывающей промышленности, а также у транспортных, строительных и медицинских компаний.
Среди регионов-лидеров по обучению нейросети компании из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в список вошли представители Татарстана и Нижнего Новгорода.
"Рост спроса на облака для обучения искусственного интеллекта связан с двумя факторами. С одной стороны, российские компании все чаще начинают внедрять искусственный интеллект. Его используют в чат-ботах, голосовых помощниках, при проведении научных исследований и для прогнозирования в финансовом секторе. С другой стороны, вычислительные мощности для его обучения становятся менее доступными", - пояснил директор по новым облачным продуктам облака МТС Алексей Кузнецов.
По его словам, эти факторы приводят к тому, что российские компании все чаще начинают переносить процесс обучения нейросети в виртуальную инфраструктуру.
 
ТехнологииМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГТАТАРСТАНМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала