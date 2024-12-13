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Спрос на облачные мощности МТС вырос почти в четыре раза
Спрос на облачные мощности МТС вырос почти в четыре раза - 13.12.2024, ПРАЙМ
Спрос на облачные мощности МТС вырос почти в четыре раза
Спрос на облачные мощности "МТС Web Services" (входит в группу МТС) для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в третьем квартале вырос почти в четыре раза по... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T05:35+0300
2024-12-13T05:35+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Спрос на облачные мощности "МТС Web Services" (входит в группу МТС) для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в третьем квартале вырос почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказали РИА Новости в компании.
"Закупки виртуальной инфраструктуры с GPU-ускорителями для обучения ИИ в облаке MWS в третьем квартале 2024 года выросли почти в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в "МТС Web Services".
Отмечается, что чаще всего ИИ в облаке обучают компании из сферы информации и связи. Вторую строчку занимают предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью. Кроме того, технология пользуется популярностью у представителей обрабатывающей промышленности, а также у транспортных, строительных и медицинских компаний.
Среди регионов-лидеров по обучению нейросети компании из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в список вошли представители Татарстана и Нижнего Новгорода.
"Рост спроса на облака для обучения искусственного интеллекта связан с двумя факторами. С одной стороны, российские компании все чаще начинают внедрять искусственный интеллект. Его используют в чат-ботах, голосовых помощниках, при проведении научных исследований и для прогнозирования в финансовом секторе. С другой стороны, вычислительные мощности для его обучения становятся менее доступными", - пояснил директор по новым облачным продуктам облака МТС Алексей Кузнецов.
По его словам, эти факторы приводят к тому, что российские компании все чаще начинают переносить процесс обучения нейросети в виртуальную инфраструктуру.
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Технологии, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАТАРСТАН, МТС
Спрос на облачные мощности МТС вырос почти в четыре раза
"МТС Web Services": спрос на облака для обучения ИИ вырос почти в четыре раза
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Спрос на облачные мощности "МТС Web Services" (входит в группу МТС) для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в третьем квартале вырос почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказали РИА Новости в компании.
"Закупки виртуальной инфраструктуры с GPU-ускорителями для обучения ИИ в облаке MWS в третьем квартале 2024 года выросли почти в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в "МТС Web Services".
Отмечается, что чаще всего ИИ в облаке обучают компании из сферы информации и связи. Вторую строчку занимают предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью. Кроме того, технология пользуется популярностью у представителей обрабатывающей промышленности, а также у транспортных, строительных и медицинских компаний.
Среди регионов-лидеров по обучению нейросети компании из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в список вошли представители Татарстана и Нижнего Новгорода.
"Рост спроса на облака для обучения искусственного интеллекта связан с двумя факторами. С одной стороны, российские компании все чаще начинают внедрять искусственный интеллект. Его используют в чат-ботах, голосовых помощниках, при проведении научных исследований и для прогнозирования в финансовом секторе. С другой стороны, вычислительные мощности для его обучения становятся менее доступными", - пояснил директор по новым облачным продуктам облака МТС Алексей Кузнецов.
По его словам, эти факторы приводят к тому, что российские компании все чаще начинают переносить процесс обучения нейросети в виртуальную инфраструктуру.