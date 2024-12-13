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В ГД одобрили закон о размещении средств ФНБ на субординированных депозитах - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В ГД одобрили закон о размещении средств ФНБ на субординированных депозитах
В ГД одобрили закон о размещении средств ФНБ на субординированных депозитах - 13.12.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили закон о размещении средств ФНБ на субординированных депозитах
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в закон, позволяющую со следующего года размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T14:53+0300
2024-12-13T14:53+0300
россия
закон
госдума
фнб
депозиты
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в закон, позволяющую со следующего года размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, - на рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 17 декабря, причем возможно его принятие сразу и в третьем чтении. Первоначальная редакция законопроекта распространяла с 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и ППК общие требования, предъявляемые сейчас при предоставлении субсидий другим юрлицам. Соответствующие изменения вносятся в Бюджетный кодекс (БК). Бюджетный комитет поддержал ряд дополнительных поправок правительства к законопроекту, одна из которых в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов разрешает размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках на основании отдельных решений правительства РФ. Перечень таких проектов также утверждает кабмин. "Поправка сущностная. В 2014-2017 годах была возможность размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в банках, за счет которых осуществлялось финансирование самоокупаемых проектов. Затем эта норма была отменена, и правительство предлагает с 2025 года вернуться к этому механизму", - сообщил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Речь, прежде всего, идет о проекте "ВСМ Москва - Санкт-Петербург", пояснил он. "Рисков для средств ФНБ мы не видим, механизм отработанный, реализовывался, позволит эффективнее использовать средства, которые имеются в ФНБ", - добавил замминистра. Ряд поправок дополняет БК нормами о казначейских инфраструктурных кредитах, в том числе дает их определение. "Со всеми необходимыми для этого исключениями из принципа общего покрытия, неучета в долге, возможности его превышать на эти кредиты, внесения изменения в роспись, возможность размещать в депозиты, получать коммерческие кредиты", - сказал Лавров. Эти изменения необходимы для того, чтобы этот институт с 2025 года заработал, как предусмотрено законом о федеральном бюджете. В нем на эти цели в 2025-2027 года предусмотрено до 250 миллиардов рублей в год. Другая поправка предусматривала зачисление суммы административных штрафов за нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства в федеральный бюджет по нормативу 25%, а 75% - в региональных бюджеты. Лавров объяснил это тем, что с 1 января 2025 года должны вступить в силу поправки в КоАП об увеличении размеров таких штрафов и сокращение скидок по ним. Это приведет к дополнительному увеличению доходов всех бюджетов в размере примерно 75 миллиардов рублей, заметил он. Это "не приведет к выпадающим доходам бюджетов субъектов, но позволит федеральному бюджету получить дополнительные доходы от этого в принципе нестабильного источника доходов, поскольку он зависит от объема штрафов", добавил замглавы Минфина.
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россия, закон, госдума, фнб, депозиты
РОССИЯ, закон, Госдума, ФНБ, депозиты
14:53 13.12.2024
 
В ГД одобрили закон о размещении средств ФНБ на субординированных депозитах

В ГД одобрили закон о размещении средств ФНБ на субордах в российских банках

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в закон, позволяющую со следующего года размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, - на рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 17 декабря, причем возможно его принятие сразу и в третьем чтении.
Первоначальная редакция законопроекта распространяла с 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и ППК общие требования, предъявляемые сейчас при предоставлении субсидий другим юрлицам. Соответствующие изменения вносятся в Бюджетный кодекс (БК). Бюджетный комитет поддержал ряд дополнительных поправок правительства к законопроекту, одна из которых в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов разрешает размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках на основании отдельных решений правительства РФ. Перечень таких проектов также утверждает кабмин.
"Поправка сущностная. В 2014-2017 годах была возможность размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в банках, за счет которых осуществлялось финансирование самоокупаемых проектов. Затем эта норма была отменена, и правительство предлагает с 2025 года вернуться к этому механизму", - сообщил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Речь, прежде всего, идет о проекте "ВСМ Москва - Санкт-Петербург", пояснил он. "Рисков для средств ФНБ мы не видим, механизм отработанный, реализовывался, позволит эффективнее использовать средства, которые имеются в ФНБ", - добавил замминистра.
Ряд поправок дополняет БК нормами о казначейских инфраструктурных кредитах, в том числе дает их определение. "Со всеми необходимыми для этого исключениями из принципа общего покрытия, неучета в долге, возможности его превышать на эти кредиты, внесения изменения в роспись, возможность размещать в депозиты, получать коммерческие кредиты", - сказал Лавров. Эти изменения необходимы для того, чтобы этот институт с 2025 года заработал, как предусмотрено законом о федеральном бюджете. В нем на эти цели в 2025-2027 года предусмотрено до 250 миллиардов рублей в год.
Другая поправка предусматривала зачисление суммы административных штрафов за нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства в федеральный бюджет по нормативу 25%, а 75% - в региональных бюджеты.
Лавров объяснил это тем, что с 1 января 2025 года должны вступить в силу поправки в КоАП об увеличении размеров таких штрафов и сокращение скидок по ним. Это приведет к дополнительному увеличению доходов всех бюджетов в размере примерно 75 миллиардов рублей, заметил он. Это "не приведет к выпадающим доходам бюджетов субъектов, но позволит федеральному бюджету получить дополнительные доходы от этого в принципе нестабильного источника доходов, поскольку он зависит от объема штрафов", добавил замглавы Минфина.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
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РОССИЯзаконГосдумаФНБдепозиты
 
 
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