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Суд взыскал убытки с лондонского филиала ING Bank в пользу банка "Зенит" - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Суд взыскал убытки с лондонского филиала ING Bank в пользу банка "Зенит"
Суд взыскал убытки с лондонского филиала ING Bank в пользу банка "Зенит" - 13.12.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал убытки с лондонского филиала ING Bank в пользу банка "Зенит"
Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскал около 20 миллионов рублей с лондонского филиала голландского ING Bank, следует... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:43+0300
2024-12-13T10:43+0300
россия
суд
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскал около 20 миллионов рублей с лондонского филиала голландского ING Bank, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Там уточняется, что с ответчика взысканы убытки, при этом суд отклонил ходатайство ING Bank N.V., London Branch о прекращении производства по делу, а иск удовлетворил частично - истец требовал около 22 миллионов рублей. Другие подробности, в том числе детальные основания исковых требований, пока не приводятся. Этот же суд в декабре прошлого года взыскал похожую сумму – порядка 25 миллионов рублей – с голландского ING Bank и его лондонского филиала по иску Росбанка, который совместно с другими кредиторами в 2021 году заключил договор с Совкомбанком о предоставлении ему кредита на 50 миллионов долларов. Кредитным агентом выступил лондонский филиал ING Bank. ING Bank в 2022 году уведомил кредиторов, что заемщик перечислил ему более 294 миллионов рублей для уплаты кредиторам процентов за первый процентный период. Однако положенную ему часть – около 25 миллионов рублей – Росбанк так и не получил, в связи с чем "на стороне истца возник реальный ущерб в указанном размере", отметил суд. Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования о солидарном взыскании с обоих ответчиков убытков, причиненных неисполнением обязательств по кредитному договору. Решение не обжаловалось и вступило в силу. ING Group – крупнейшая банковская группа Нидерландов, входит в число мировых системно значимых банков. Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. Основной акционер "Зенита" - "Татнефть".
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россия, суд
РОССИЯ, суд
10:43 13.12.2024
 
Суд взыскал убытки с лондонского филиала ING Bank в пользу банка "Зенит"

Суд взыскал с лондонского филиала ING Bank 20 млн руб в пользу банка "Зенит"

© fotolia.com / apops%Судья
%Судья - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / apops
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскал около 20 миллионов рублей с лондонского филиала голландского ING Bank, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Там уточняется, что с ответчика взысканы убытки, при этом суд отклонил ходатайство ING Bank N.V., London Branch о прекращении производства по делу, а иск удовлетворил частично - истец требовал около 22 миллионов рублей. Другие подробности, в том числе детальные основания исковых требований, пока не приводятся.
Этот же суд в декабре прошлого года взыскал похожую сумму – порядка 25 миллионов рублей – с голландского ING Bank и его лондонского филиала по иску Росбанка, который совместно с другими кредиторами в 2021 году заключил договор с Совкомбанком о предоставлении ему кредита на 50 миллионов долларов. Кредитным агентом выступил лондонский филиал ING Bank.
ING Bank в 2022 году уведомил кредиторов, что заемщик перечислил ему более 294 миллионов рублей для уплаты кредиторам процентов за первый процентный период. Однако положенную ему часть – около 25 миллионов рублей – Росбанк так и не получил, в связи с чем "на стороне истца возник реальный ущерб в указанном размере", отметил суд.
Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования о солидарном взыскании с обоих ответчиков убытков, причиненных неисполнением обязательств по кредитному договору. Решение не обжаловалось и вступило в силу.
ING Group – крупнейшая банковская группа Нидерландов, входит в число мировых системно значимых банков. Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. Основной акционер "Зенита" - "Татнефть".
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
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РОССИЯсуд
 
 
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