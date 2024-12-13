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Верховный суд Нидерландов обязал Россию выплатить компенсацию "Нафтогазу"

Верховный суд Нидерландов обязал Россию выплатить компенсацию "Нафтогазу" - 13.12.2024, ПРАЙМ

Верховный суд Нидерландов обязал Россию выплатить компенсацию "Нафтогазу"

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда в Гааге, в соответствии с которым РФ должна возместить компании... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T21:56+0300

2024-12-13T21:56+0300

2024-12-13T21:57+0300

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ГААГА, 13 дек - ПРАЙМ. Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда в Гааге, в соответствии с которым РФ должна возместить компании "Нафтогаз Украины" ущерб за потери ее активов в Крыму, подтвердила РИА Новости пресс-секретарь суда Теа Тьердема. В инстанции сообщили, что Верховный суд Нидерландов вынес решение по четырем делам об украинских активах в Крыму. "Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда в Гааге о том, что инвестиционное соглашение между Российской Федерацией и Украиной применяется к украинским активам в Крыму", - сообщила Тьердема. По ее словам, в одном из дел суд удовлетворил жалобы Российской Федерации относительно того, как Апелляционный суд вынес решение по аргументу о том, что некоторые украинские инвестиции не были осуществлены законно. В высшей судебной инстанции это решение сочли недостаточно обоснованными и отправили дело на пересмотр. "Все остальные жалобы по кассации были отклонены Верховным судом", - заявила пресс-секретарь. Международный арбитражный суд в Гааге 22 февраля 2019 года частичным решением подтвердил, что обладает юрисдикцией рассматривать претензии "Нафтогаза" к России из-за потерь активов компании в Крыму. Россия подала апелляцию с призывом отменить это решение. Апелляционный суд Гааги от 19 июля 2022 года отклонил ходатайство РФ об отмене частичного решения, после чего Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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нидерланды, россия, крым, нафтогаз украины, суд