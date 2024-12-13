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"Газпром нефть" ожидает рекордного объема выпуска топлива - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Газпром нефть" ожидает рекордного объема выпуска топлива
"Газпром нефть" ожидает рекордного объема выпуска топлива - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром нефть" ожидает рекордного объема выпуска топлива
"Газпром нефть" ожидает по итогам 2024 года рекордного объема выпуска светлых нефтепродуктов, прогнозирует рост и в следующем году, сообщил журналистам глава... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:11+0300
2024-12-13T15:49+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает по итогам 2024 года рекордного объема выпуска светлых нефтепродуктов, прогнозирует рост и в следующем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "В прошлом году мы увеличили объемы переработки, а также объем производства светлых нефтепродуктов благодаря реализации программы модернизации наших заводов. На наших НПЗ введены в эксплуатацию новые установки, которые позволяют увеличить объем производства светлых нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, керосина. Поэтому, если говорить об объеме производства светлых нефтепродуктов, то 2024 год - рекордный. В следующем году мы также планируем нарастить как объем переработки, так и объем выпуска светлых нефтепродуктов", - сказал Дюков."Газпром нефть" в 2022 году достигла рекордной нефтепереработки - более 41 миллиона тонн. Показатель за 2023 год не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем переработки должен превысить уровень предшествующего года.
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россия
Энергетика, РОССИЯ
15:11 13.12.2024 (обновлено: 15:49 13.12.2024)
 
"Газпром нефть" ожидает рекордного объема выпуска топлива

"Газпром нефть" ожидает по итогам 2024 года рекордного объема выпуска топлива

© РИА Новости . Георгий Гранин | Перейти в медиабанкЮжно-Приобское месторождение нефти.
Южно-Приобское месторождение нефти. - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Георгий Гранин
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает по итогам 2024 года рекордного объема выпуска светлых нефтепродуктов, прогнозирует рост и в следующем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"В прошлом году мы увеличили объемы переработки, а также объем производства светлых нефтепродуктов благодаря реализации программы модернизации наших заводов. На наших НПЗ введены в эксплуатацию новые установки, которые позволяют увеличить объем производства светлых нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, керосина. Поэтому, если говорить об объеме производства светлых нефтепродуктов, то 2024 год - рекордный. В следующем году мы также планируем нарастить как объем переработки, так и объем выпуска светлых нефтепродуктов", - сказал Дюков.
"Газпром нефть" в 2022 году достигла рекордной нефтепереработки - более 41 миллиона тонн. Показатель за 2023 год не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем переработки должен превысить уровень предшествующего года.
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