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"Газпром нефть" ожидает рекордного объема выпуска топлива

"Газпром нефть" ожидает рекордного объема выпуска топлива - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Газпром нефть" ожидает рекордного объема выпуска топлива

"Газпром нефть" ожидает по итогам 2024 года рекордного объема выпуска светлых нефтепродуктов, прогнозирует рост и в следующем году, сообщил журналистам глава... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:11+0300

2024-12-13T15:11+0300

2024-12-13T15:49+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает по итогам 2024 года рекордного объема выпуска светлых нефтепродуктов, прогнозирует рост и в следующем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "В прошлом году мы увеличили объемы переработки, а также объем производства светлых нефтепродуктов благодаря реализации программы модернизации наших заводов. На наших НПЗ введены в эксплуатацию новые установки, которые позволяют увеличить объем производства светлых нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, керосина. Поэтому, если говорить об объеме производства светлых нефтепродуктов, то 2024 год - рекордный. В следующем году мы также планируем нарастить как объем переработки, так и объем выпуска светлых нефтепродуктов", - сказал Дюков."Газпром нефть" в 2022 году достигла рекордной нефтепереработки - более 41 миллиона тонн. Показатель за 2023 год не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем переработки должен превысить уровень предшествующего года.

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