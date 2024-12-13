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Российский рынок акций завершил торги умеренным снижением

Российский рынок акций завершил торги умеренным снижением - 13.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги умеренным снижением

Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T19:28+0300

2024-12-13T19:28+0300

2024-12-13T19:28+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы понизился на 0,3%, до 2 485,2 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 826,46 пункта, долларовый индекс РТС - вырос на 0,2%, до 756,93 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 2,01%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,91%, РТС – на 5,81%. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 0,82%, до 74,01 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи завершал неделю умеренной коррекцией, несмотря на слабость рубля и растущие нефтяные цены. На покупательской активности мог сказаться фактор пятницы, особенно актуальный в периоды напряженности в геополитике. Не добавил оптимизма и ряд санкционных новостей последних дней", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На мировых рынках царили разные настроения: в Китае прошла волна продаж на фоне сомнений в достаточной потенциальной эффективности объявленных мер экономического стимулирования, а европейские индексы в основном "зеленели", отметил эксперт. "За эту неделю российский рынок акций снизился. Энергичное понижение сменялось стабилизацией и где-то даже выкупом распродаж, но глобально рынок оказался под давлением", - отмечает Алина Попцова из УК "Альфа-капитал". "Рынок акций по итогам недели теряет позиции в преддверии заседания Банка России и решения по ключевой ставке. Ослабление рубля и рост нефти не поддерживают динамику широкого рынка акций", - рассказал Денис Обухов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения - акции "Полюса" (-7,53%), ЛСР (-1,99%), "Алросы" (-1,61%), "Юнипро" (-1,57%), "М.Видео" (-1,49%). В лидерах роста – акции "Фосагро" (+3,45%), ДВМП (+2,56%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 2,53%, префы – на 2,26%), "СПБ биржи" (+2,29%). ПРОГНОЗЫ "Если за выходные не случится какого-либо выраженного негатива, индекс Мосбиржи на старте будущей недели может попытаться закрепиться над 2500 пунктов. Прогноз на 16 декабря – 2450-2550 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2400-2500 пунктов. "На следующей неделе нисходящий тренд на широком рынке, вероятнее всего, сохранится. Напряжение усиливается в силу неопределенности решения Банка России в изменении ставки", - считает Попцова из УК "Альфа-капитал".

https://1prime.ru/20241213/rubl-853563407.html

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