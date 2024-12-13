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Российский рынок акций завершил торги умеренным снижением
Российский рынок акций завершил торги умеренным снижением - 13.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги умеренным снижением
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T19:28+0300
2024-12-13T19:28+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы понизился на 0,3%, до 2 485,2 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 826,46 пункта, долларовый индекс РТС - вырос на 0,2%, до 756,93 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 2,01%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,91%, РТС – на 5,81%. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 0,82%, до 74,01 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи завершал неделю умеренной коррекцией, несмотря на слабость рубля и растущие нефтяные цены. На покупательской активности мог сказаться фактор пятницы, особенно актуальный в периоды напряженности в геополитике. Не добавил оптимизма и ряд санкционных новостей последних дней", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На мировых рынках царили разные настроения: в Китае прошла волна продаж на фоне сомнений в достаточной потенциальной эффективности объявленных мер экономического стимулирования, а европейские индексы в основном "зеленели", отметил эксперт. "За эту неделю российский рынок акций снизился. Энергичное понижение сменялось стабилизацией и где-то даже выкупом распродаж, но глобально рынок оказался под давлением", - отмечает Алина Попцова из УК "Альфа-капитал". "Рынок акций по итогам недели теряет позиции в преддверии заседания Банка России и решения по ключевой ставке. Ослабление рубля и рост нефти не поддерживают динамику широкого рынка акций", - рассказал Денис Обухов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения - акции "Полюса" (-7,53%), ЛСР (-1,99%), "Алросы" (-1,61%), "Юнипро" (-1,57%), "М.Видео" (-1,49%). В лидерах роста – акции "Фосагро" (+3,45%), ДВМП (+2,56%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 2,53%, префы – на 2,26%), "СПБ биржи" (+2,29%). ПРОГНОЗЫ "Если за выходные не случится какого-либо выраженного негатива, индекс Мосбиржи на старте будущей недели может попытаться закрепиться над 2500 пунктов. Прогноз на 16 декабря – 2450-2550 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2400-2500 пунктов. "На следующей неделе нисходящий тренд на широком рынке, вероятнее всего, сохранится. Напряжение усиливается в силу неопределенности решения Банка России в изменении ставки", - считает Попцова из УК "Альфа-капитал".
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил торги умеренным снижением
Российский рынок акций завершил торги снижением на 0,3%, до 2485,2 пункта
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением, как и неделю в целом, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы понизился на 0,3%, до 2 485,2 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,46%, до 826,46 пункта, долларовый индекс РТС - вырос на 0,2%, до 756,93 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 2,01%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,91%, РТС – на 5,81%.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 0,82%, до 74,01 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи завершал неделю умеренной коррекцией, несмотря на слабость рубля и растущие нефтяные цены. На покупательской активности мог сказаться фактор пятницы, особенно актуальный в периоды напряженности в геополитике. Не добавил оптимизма и ряд санкционных новостей последних дней", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
На мировых рынках царили разные настроения: в Китае прошла волна продаж на фоне сомнений в достаточной потенциальной эффективности объявленных мер экономического стимулирования, а европейские индексы в основном "зеленели", отметил эксперт.
"За эту неделю российский рынок акций снизился. Энергичное понижение сменялось стабилизацией и где-то даже выкупом распродаж, но глобально рынок оказался под давлением", - отмечает Алина Попцова из УК "Альфа-капитал".
"Рынок акций по итогам недели теряет позиции в преддверии заседания Банка России и решения по ключевой ставке. Ослабление рубля и рост нефти не поддерживают динамику широкого рынка акций", - рассказал Денис Обухов из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах снижения - акции "Полюса" (-7,53%), ЛСР (-1,99%), "Алросы" (-1,61%), "Юнипро" (-1,57%), "М.Видео" (-1,49%).
В лидерах роста – акции "Фосагро" (+3,45%), ДВМП (+2,56%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 2,53%, префы – на 2,26%), "СПБ биржи" (+2,29%).
"Если за выходные не случится какого-либо выраженного негатива, индекс Мосбиржи на старте будущей недели может попытаться закрепиться над 2500 пунктов. Прогноз на 16 декабря – 2450-2550 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2400-2500 пунктов.
"На следующей неделе нисходящий тренд на широком рынке, вероятнее всего, сохранится. Напряжение усиливается в силу неопределенности решения Банка России в изменении ставки", - считает Попцова из УК "Альфа-капитал".
Курс рубля к юаню на Мосбирже по итогам торгов показал небольшое снижение