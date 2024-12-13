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WSJ: Трамп изучает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану - 13.12.2024, ПРАЙМ
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WSJ: Трамп изучает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану
WSJ: Трамп изучает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану - 13.12.2024, ПРАЙМ
WSJ: Трамп изучает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану
Новоизбранный президент США Дональд Трамп изучает возможность превентивных авиаударов по Ирану, говорится в материале газеты The Wall Street Journal. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:21+0300
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политика
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп изучает возможность превентивных авиаударов по Ирану, говорится в материале газеты The Wall Street Journal.Согласно данным источников издания, такое решение может быть принято с целью помешать Тегерану создать ядерное оружие.Одним из вариантов давления на Иран может стать усиление военного давления, включая отправку дополнительных американских войск, самолетов и кораблей на Ближний Восток, а также продажа Израилю современного оружия.Альтернативный вариант предполагает использование угрозы применения военной силы в сочетании с санкциями, чтобы принудить Иран согласиться на дипломатическое урегулирование. Эта стратегия была использована Трампом в отношении КНДР, но оказалась неудачной, заключили в газете.
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сша, иран, дональд трамп
Политика, США, ИРАН, Дональд Трамп
10:21 13.12.2024
 
WSJ: Трамп изучает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану

WSJ: Трамп может нанести удар по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп изучает возможность превентивных авиаударов по Ирану, говорится в материале газеты The Wall Street Journal.
Согласно данным источников издания, такое решение может быть принято с целью помешать Тегерану создать ядерное оружие.
Одним из вариантов давления на Иран может стать усиление военного давления, включая отправку дополнительных американских войск, самолетов и кораблей на Ближний Восток, а также продажа Израилю современного оружия.
Альтернативный вариант предполагает использование угрозы применения военной силы в сочетании с санкциями, чтобы принудить Иран согласиться на дипломатическое урегулирование. Эта стратегия была использована Трампом в отношении КНДР, но оказалась неудачной, заключили в газете.
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