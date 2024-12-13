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В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России
В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил позицию Дональда Трампа, который осудил решение украинской стороны о нанесении ракетных ударов России и призвал... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T11:10+0300
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политика
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил позицию Дональда Трампа, который осудил решение украинской стороны о нанесении ракетных ударов России и призвал не провоцировать Россию на ответные действия. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости."Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России, так как прекрасно понимает, что не стоит и чревато провоцировать ее на ответные действия", - отметил собеседник издания.Шеремет отметил, что Россия способна удивить мир своими военными достижениями, а западные страны, пытающиеся ослабить Россию, столкнутся с разочарованием. Он убежден, что российская сторона сможет защитить свой суверенитет и противостоять любому агрессору.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для российских военных.
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россия, госдума, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Госдума, США, Дональд Трамп
11:10 13.12.2024
 
В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России

Депутат Шеремет назвал мудрой позицию Трампа о ракетных ударах по России

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил позицию Дональда Трампа, который осудил решение украинской стороны о нанесении ракетных ударов России и призвал не провоцировать Россию на ответные действия. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости.
"Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России, так как прекрасно понимает, что не стоит и чревато провоцировать ее на ответные действия", - отметил собеседник издания.
Шеремет отметил, что Россия способна удивить мир своими военными достижениями, а западные страны, пытающиеся ослабить Россию, столкнутся с разочарованием. Он убежден, что российская сторона сможет защитить свой суверенитет и противостоять любому агрессору.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для российских военных.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
WSJ: Трамп изучает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану
10:21
 
ПолитикаРОССИЯГосдумаСШАДональд Трамп
 
 
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