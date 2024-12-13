https://1prime.ru/20241213/tramp-853544455.html

В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России

В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России - 13.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил позицию Дональда Трампа, который осудил решение украинской стороны о нанесении ракетных ударов России и призвал... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T11:10+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил позицию Дональда Трампа, который осудил решение украинской стороны о нанесении ракетных ударов России и призвал не провоцировать Россию на ответные действия. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости."Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России, так как прекрасно понимает, что не стоит и чревато провоцировать ее на ответные действия", - отметил собеседник издания.Шеремет отметил, что Россия способна удивить мир своими военными достижениями, а западные страны, пытающиеся ослабить Россию, столкнутся с разочарованием. Он убежден, что российская сторона сможет защитить свой суверенитет и противостоять любому агрессору.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для российских военных.

https://1prime.ru/20241213/tramp-853543492.html

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россия, госдума, сша, дональд трамп