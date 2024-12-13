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В Кремле оценили заявления Трампа об ударах по России - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле оценили заявления Трампа об ударах по России
В Кремле оценили заявления Трампа об ударах по России - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили заявления Трампа об ударах по России
Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности нанесения ракетных ударов по России, совпадают с позицией Кремля относительно эскалации... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T13:03+0300
2024-12-13T13:03+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности нанесения ракетных ударов по России, совпадают с позицией Кремля относительно эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. То есть, ну, очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", - заметил Песков в беседе с журналистами.Он также подчеркнул, что Москва стремится к достижению мира на Украине, а не только временного перемирия.Ранее Трамп выразил мнение, что использование украинскими войсками американских ракет против России может привести к ухудшению ситуации и приведет к дополнительной эскалации.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
13:03 13.12.2024
 
В Кремле оценили заявления Трампа об ударах по России

Песков: мнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможности нанесения ракетных ударов по России, совпадают с позицией Кремля относительно эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. То есть, ну, очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", - заметил Песков в беседе с журналистами.
Он также подчеркнул, что Москва стремится к достижению мира на Украине, а не только временного перемирия.
Ранее Трамп выразил мнение, что использование украинскими войсками американских ракет против России может привести к ухудшению ситуации и приведет к дополнительной эскалации.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России
11:10
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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