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Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа

Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа - 13.12.2024, ПРАЙМ

Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа

Будапешту и Софии удалось найти решение вопроса оплаты транзита российского газа, несмотря на введенные США санкции против Газпромбанка. Об этом сообщил министр | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T18:29+0300

2024-12-13T18:29+0300

2024-12-13T18:39+0300

экономика

венгрия

болгария

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петер сийярто

санкции против рф

поставки газа

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БУДАПЕШТ, 13 дек - ПРАЙМ. Будапешту и Софии удалось найти решение вопроса оплаты транзита российского газа, несмотря на введенные США санкции против Газпромбанка. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его видеообращение опубликовано в соцсети Facebook*Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что София может прекратить транзит газа из России в Центральную Европу, если "Газпром" не найдет решения по его оплате в условиях санкций Вашингтона. По словам Сийярто, с этой проблемой удалось разобраться, "найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнеры, и мы", при этом "оно не попадает под действие санкций". Глава МИД Венгрии сообщил, что "коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения". Сийярто также рассказал, что президент Болгарии и глава Минэнерго стран Малинов в ходе встречи заверили венгерскую сторону, что София по-прежнему будет "надежным и предсказуемым транзитным партнером", и транзит газа в сторону Венгрии через эту страну может идти "без проблем". Вашингтон 21 ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек". Сийярто заявлял, что Будапешт в ходе переговоров с Московй нашел решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близок к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за российский газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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венгрия, болгария, газпромбанк, петер сийярто, санкции против рф, поставки газа