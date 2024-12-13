https://1prime.ru/20241213/tsb-853545301.html

ЦБ вдвое снизил лимит аукциона месячного репо 16 декабря

ЦБ вдвое снизил лимит аукциона месячного репо 16 декабря - 13.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ вдвое снизил лимит аукциона месячного репо 16 декабря

ЦБ РФ установил лимит аукциона месячного репо с датой проведения 16 декабря в объеме 500 миллиардов рублей, что в два раза ниже, чем неделей ранее, следует из... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T11:41+0300

2024-12-13T11:41+0300

2024-12-13T11:41+0300

банк россии

репо

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил лимит аукциона месячного репо с датой проведения 16 декабря в объеме 500 миллиардов рублей, что в два раза ниже, чем неделей ранее, следует из сообщения финансового регулятора. "Дата проведения аукциона - 16 декабря, дата исполнения первой части сделок - 18 декабря, дата исполнения второй части сделок - 22 января 2025 года, максимальный объем предоставляемых денежных средств - 500 миллиардов рублей, минимальная возможная ставка в заявке – 21,1% годовых", - отмечается в сообщении ЦБ. Банк России в условиях растущих объемов бюджетных потоков в конце года возобновил проведение аукционов репо на срок один месяц, и в период с 25 ноября текущего года по 3 марта 2025 года будет проводить их еженедельно. Операция репо (англ. "repurchase agreement", "repo") представляет собой сделку, состоящую из двух частей: продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене. Операции репо как инструмент монетарной политики активно используются центральными банками, которые могут проводить их для предоставления или абсорбирования (избыточной) ликвидности.

https://1prime.ru/20241118/tsb-852888193.html

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репо