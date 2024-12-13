Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не имеют значения": на Западе считают удары ВСУ по России бессмысленными - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241213/udary-853567087.html
"Не имеют значения": на Западе считают удары ВСУ по России бессмысленными
"Не имеют значения": на Западе считают удары ВСУ по России бессмысленными - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Не имеют значения": на Западе считают удары ВСУ по России бессмысленными
Очередное применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории не имеет никакого военного значения, считает британский аналитик Александр... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T23:40+0300
2024-12-13T23:40+0300
политика
россия
украина
ракеты atacms
дональд трамп
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95e34b22ba9bfe473cc2b0ee9628e33e.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Очередное применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории не имеет никакого военного значения, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran."Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения", — сказал он.Меркурис отметил, что постоянное желание Киева пересечь установленные Москвой красные линии не помогает ему и ВСУ "в настоящее время не имеют успеха, они теряют территории повсюду".По словам эксперта, эти удары ATACMS по России не имеют никакого военного значения, никакой военной логики и единственная цель в запуске их подобным образом — "это вызвать у России какую-то реакцию, какой-то массированный военный ответ".Кроме того, Меркурис считает, что для РФ сейчас нет смысла спешить на линии фронта только потому, что Дональд Трамп вступает в должность президента США 20 января.Киев может действовать по этому графику, но "Россия никогда не давала понять, что действует по каким-либо политическим графикам", заключил он.Утром 11 декабря Киев нанес удар шестью ракетами ATACMS. Целью ВСУ был военный аэродром в Ростовской области. Вооруженные силы РФ сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.
https://1prime.ru/20241213/oruzhie-853541312.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_957e81c199fbc3fb1c9a160bf25f59b9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, ракеты atacms, дональд трамп, ракетные удары
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ракеты ATACMS, Дональд Трамп, ракетные удары
23:40 13.12.2024
 
"Не имеют значения": на Западе считают удары ВСУ по России бессмысленными

Меркурис: удары Киева по России ракетами ATACMS не имеют военного значения

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Очередное применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории не имеет никакого военного значения, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran.
"Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения", — сказал он.
Меркурис отметил, что постоянное желание Киева пересечь установленные Москвой красные линии не помогает ему и ВСУ "в настоящее время не имеют успеха, они теряют территории повсюду".
По словам эксперта, эти удары ATACMS по России не имеют никакого военного значения, никакой военной логики и единственная цель в запуске их подобным образом — "это вызвать у России какую-то реакцию, какой-то массированный военный ответ".
Кроме того, Меркурис считает, что для РФ сейчас нет смысла спешить на линии фронта только потому, что Дональд Трамп вступает в должность президента США 20 января.
Киев может действовать по этому графику, но "Россия никогда не давала понять, что действует по каким-либо политическим графикам", заключил он.
Утром 11 декабря Киев нанес удар шестью ракетами ATACMS. Целью ВСУ был военный аэродром в Ростовской области. Вооруженные силы РФ сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Глава МИД Латвии оценила запасы оружия ВСУ
Вчера, 09:05
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАракеты ATACMSДональд Трампракетные удары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала