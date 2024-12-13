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"Не имеют значения": на Западе считают удары ВСУ по России бессмысленными

"Не имеют значения": на Западе считают удары ВСУ по России бессмысленными - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Не имеют значения": на Западе считают удары ВСУ по России бессмысленными

Очередное применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории не имеет никакого военного значения, считает британский аналитик Александр... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T23:40+0300

2024-12-13T23:40+0300

2024-12-13T23:40+0300

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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Очередное применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории не имеет никакого военного значения, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Duran."Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения", — сказал он.Меркурис отметил, что постоянное желание Киева пересечь установленные Москвой красные линии не помогает ему и ВСУ "в настоящее время не имеют успеха, они теряют территории повсюду".По словам эксперта, эти удары ATACMS по России не имеют никакого военного значения, никакой военной логики и единственная цель в запуске их подобным образом — "это вызвать у России какую-то реакцию, какой-то массированный военный ответ".Кроме того, Меркурис считает, что для РФ сейчас нет смысла спешить на линии фронта только потому, что Дональд Трамп вступает в должность президента США 20 января.Киев может действовать по этому графику, но "Россия никогда не давала понять, что действует по каким-либо политическим графикам", заключил он.Утром 11 декабря Киев нанес удар шестью ракетами ATACMS. Целью ВСУ был военный аэродром в Ростовской области. Вооруженные силы РФ сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.

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россия, украина, ракеты atacms, дональд трамп, ракетные удары