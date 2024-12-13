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Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год, пишут СМИ
Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год, пишут СМИ - 13.12.2024, ПРАЙМ
Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год, пишут СМИ
Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год из-за неудачных усилий властей по стимулированию экономики и низкого спроса, передает агентство... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T13:58+0300
2024-12-13T13:58+0300
2024-12-13T13:58+0300
энергетика
китай
уголь
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год из-за неудачных усилий властей по стимулированию экономики и низкого спроса, передает агентство Bloomberg.Согласно изданию, базовая цена на уголь в порту Циньхуандао снизилась до 803 юаней за тонну, самого низкого уровня с июня прошлого года."В Китае образовался избыток этого вида топлива после того, как Пекин довел внутреннее производство и импорт до рекордных уровней, чтобы обеспечить энергетическую безопасность после нехватки в начале десятилетия", - заметили авторы материала.Согласно отчету Morgan Stanley, опубликованному в прошлом месяце, ожидается, что в следующем году производственные мощности Китая продолжат расти, хотя импорт может замедлиться, заключили в издании.
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китай, уголь
Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год, пишут СМИ
Bloomberg: цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ.
Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год из-за неудачных усилий властей по стимулированию экономики и низкого спроса, передает
агентство Bloomberg.
Согласно изданию, базовая цена на уголь в порту Циньхуандао снизилась до 803 юаней за тонну, самого низкого уровня с июня прошлого года.
"В Китае образовался избыток этого вида топлива после того, как Пекин довел внутреннее производство и импорт до рекордных уровней, чтобы обеспечить энергетическую безопасность после нехватки в начале десятилетия", - заметили авторы материала.
Согласно отчету Morgan Stanley, опубликованному в прошлом месяце, ожидается, что в следующем году производственные мощности Китая продолжат расти, хотя импорт может замедлиться, заключили в издании.
Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь