https://1prime.ru/20241213/ukraina-853544162.html
Глава МИД Украины снова попросил у Запада поставить Киеву 20 систем ПВО
Глава МИД Украины снова попросил у Запада поставить Киеву 20 систем ПВО - 13.12.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Украины снова попросил у Запада поставить Киеву 20 систем ПВО
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к Западу с просьбой о срочной поставке Украине 20 систем противовоздушной обороны (ПВО) в связи с... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:50+0300
2024-12-13T10:50+0300
2024-12-13T10:50+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к Западу с просьбой о срочной поставке Украине 20 систем противовоздушной обороны (ПВО) в связи с ударами по объектам страны. Об этом она написал в социальной сети Х."Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.В начале декабря Сибига уже просил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для российских военных.
https://1prime.ru/20241210/ukraina-853463058.html
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украина, запад
Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД
Глава МИД Украины снова попросил у Запада поставить Киеву 20 систем ПВО
Глава МИД Украины напомнил о необходимости поставить Украине 20 систем ПВО
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к Западу с просьбой о срочной поставке Украине 20 систем противовоздушной обороны (ПВО) в связи с ударами по объектам страны. Об этом она написал в социальной сети Х.
"Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.
В начале декабря Сибига уже просил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для российских военных.
На Западе предсказали развитие отношений России и Украины после конфликта