https://1prime.ru/20241213/ukraina-853552872.html

"Исчезнуть с карты". Медведев раскрыл, с каким выбором столкнулась Украина

"Исчезнуть с карты". Медведев раскрыл, с каким выбором столкнулась Украина - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Исчезнуть с карты". Медведев раскрыл, с каким выбором столкнулась Украина

Украина стоит перед выбором быть с Россией или исчезнуть с карты мира. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:07+0300

2024-12-13T15:07+0300

2024-12-13T15:07+0300

политика

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Украина стоит перед выбором быть с Россией или исчезнуть с карты мира. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас", - отметил политик в материале для издания "Международная жизнь".Медведев также подчеркнул, что русские и украинцы являются единым народом и попытки создать разделение между ними являются несостоятельными и преступными. Кроме того, исторические примеры доказывают, что любые попытки разделить братские народы проваливались и будут проваливаться, резюмировал он.

https://1prime.ru/20241212/ryabkov-853520570.html

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россия, украина, дмитрий медведев