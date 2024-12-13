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"Исчезнуть с карты". Медведев раскрыл, с каким выбором столкнулась Украина - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Исчезнуть с карты". Медведев раскрыл, с каким выбором столкнулась Украина
"Исчезнуть с карты". Медведев раскрыл, с каким выбором столкнулась Украина - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Исчезнуть с карты". Медведев раскрыл, с каким выбором столкнулась Украина
Украина стоит перед выбором быть с Россией или исчезнуть с карты мира. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:07+0300
2024-12-13T15:07+0300
политика
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Украина стоит перед выбором быть с Россией или исчезнуть с карты мира. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас", - отметил политик в материале для издания "Международная жизнь".Медведев также подчеркнул, что русские и украинцы являются единым народом и попытки создать разделение между ними являются несостоятельными и преступными. Кроме того, исторические примеры доказывают, что любые попытки разделить братские народы проваливались и будут проваливаться, резюмировал он.
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россия, украина, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
15:07 13.12.2024
 
"Исчезнуть с карты". Медведев раскрыл, с каким выбором столкнулась Украина

Медведев: перед Украиной стоит выбор - быть с Россией или исчезнуть с карты мира

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Украина стоит перед выбором быть с Россией или исчезнуть с карты мира. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас", - отметил политик в материале для издания "Международная жизнь".
Медведев также подчеркнул, что русские и украинцы являются единым народом и попытки создать разделение между ними являются несостоятельными и преступными. Кроме того, исторические примеры доказывают, что любые попытки разделить братские народы проваливались и будут проваливаться, резюмировал он.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Медведев
 
 
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