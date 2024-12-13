https://1prime.ru/20241213/ukraina-853557522.html
"Киев в беде". В США сделали тяжелое признание об окончании конфликта
"Киев в беде". В США сделали тяжелое признание об окончании конфликта - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Киев в беде". В США сделали тяжелое признание об окончании конфликта
Конфликт на Украине может завершиться поражением Киева к 2026 году, если Соединенные Штаты перестанут помогать украинской стороне, сообщает издание Foreign... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T16:30+0300
2024-12-13T16:30+0300
2024-12-13T16:30+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может завершиться поражением Киева к 2026 году, если Соединенные Штаты перестанут помогать украинской стороне, сообщает издание Foreign Affairs."Если США прекратят помощь Украине, то Киев будет в беде", — сказано в публикации.Автор публикации также отметил, что без американской поддержки российская армия будет продолжать наступление в следующем году, в то время как ВСУ истощаются.Ранее CNN сообщил, что США намерены поставить Украине большое количество военной техники до середины января, однако Дональд Трамп указал, что при новой администрации Киеву, возможно, не стоит ожидать такого же уровня помощи, как при Джо Байдене.
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сша, украина
"Киев в беде". В США сделали тяжелое признание об окончании конфликта
FA: конфликт на Украине может завершиться в 2026 году поражением Киева
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ.
Конфликт на Украине может завершиться поражением Киева к 2026 году, если Соединенные Штаты перестанут помогать украинской стороне, сообщает издание Foreign Affairs
.
"Если США прекратят помощь Украине, то Киев будет в беде", — сказано в публикации.
Автор публикации также отметил, что без американской поддержки российская армия будет продолжать наступление в следующем году, в то время как ВСУ истощаются.
Ранее CNN сообщил, что США намерены поставить Украине большое количество военной техники до середины января, однако Дональд Трамп указал, что при новой администрации Киеву, возможно, не стоит ожидать такого же уровня помощи, как при Джо Байдене.
CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину