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Власти Украины одобрили привлечение 15 миллиардов долларов от МБРР

Власти Украины одобрили привлечение 15 миллиардов долларов от МБРР - 13.12.2024, ПРАЙМ

Власти Украины одобрили привлечение 15 миллиардов долларов от МБРР

Кабинет министров Украины одобрил привлечение 15 миллиардов долларов от Международного банка реконструкции и развития, сообщил в пятницу представитель... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:26+0300

2024-12-13T17:26+0300

2024-12-13T17:26+0300

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МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Кабинет министров Украины одобрил привлечение 15 миллиардов долларов от Международного банка реконструкции и развития, сообщил в пятницу представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Одобрено привлечение гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития… в рамках восьмого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" в размере до 15 миллиардов долларов", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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украина, мбрр, финансовая помощь для украины