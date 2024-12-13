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Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Украине
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Украине
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Украине. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T00:37+0300
2024-12-13T00:37+0300
энергетика
газ
экономика
украина
москва
вена
михаил ульянов
рафаэль гросси
магатэ
мид
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Украине. Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС". Российская сторона указывала, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата совета. "Мы обсудили вопросы ядерной и физической ядерной безопасности на Украине, в том числе в свете сегодняшней внеочередной сессии Совета управляющих, а также вопросы, связанные с двусторонними отношениями", - написал российский постпред в своем Telegram-канале. Ранее постпред РФ неоднократно указывал на то, что Украина использует международные площадки, включая МАГАТЭ, для политизации вопросов, которые не относятся к компетенции этих организаций.
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Энергетика, Газ, Экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Вена, Михаил Ульянов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, МИД
00:37 13.12.2024
 
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Украине

Постпред Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Гросси ситуацию на Украине

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Украине.
Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС". Российская сторона указывала, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата совета.
"Мы обсудили вопросы ядерной и физической ядерной безопасности на Украине, в том числе в свете сегодняшней внеочередной сессии Совета управляющих, а также вопросы, связанные с двусторонними отношениями", - написал российский постпред в своем Telegram-канале.
Ранее постпред РФ неоднократно указывал на то, что Украина использует международные площадки, включая МАГАТЭ, для политизации вопросов, которые не относятся к компетенции этих организаций.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазУКРАИНАМОСКВАВенаМихаил УльяновРафаэль ГроссиМАГАТЭМИД
 
 
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