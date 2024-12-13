https://1prime.ru/20241213/viber-853564140.html

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber - 13.12.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России в связи с нарушением требований российского законодательства. Об этом сообщило ведомство... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T20:11+0300

2024-12-13T20:11+0300

2024-12-13T20:37+0300

россия

роскомнадзор

viber

ограничение доступа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853564587_0:60:3309:1921_1920x0_80_0_0_f417f744ba4c79d5aecf79b121735827.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России в связи с нарушением требований российского законодательства. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что доступ к Viber ограничили в связи с нарушением требований законодательства РФ к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотических средств, а также в связи с размещением противоправной информации.Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин позднее рассказал РИА Новости, что сумма штрафов Viber за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей и они до сих пор не оплачены.По его словам, Viber неоднократно штрафовали российские суды за отказ удалить противоправную информацию, но мессенджер продолжает игнорировать требования законодательства и не удаляет запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО.Он отметил, что также важны системные нарушения, такие как несоблюдение требований к организаторам распространения информации и неспособность обеспечить должный уровень безопасности пользователей."Как я и говорил ранее, мошенники чаще всего выбирают именно этот мессенджер для своих схем. Viber позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности. Простота регистрации через номер телефона делает его удобным инструментом для быстрого создания новых учётных записей, что позволяет злоумышленникам легко менять профили и номера для новой волны атак", — сказал Немкин.Он полагает, что иностранные спецслужбы могут использовать Viber для вербовки людей, поскольку этот мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами, а шифрование сообщений там позволяет минимизировать риск перехвата переписки, что делает этот канал удобным для такого рода операций. И в этом случае, по словам депутата, жертвами чаще всего становятся подростки.Кроме того, по словам парламентария, Viber дает возможность использовать звонки и видеосвязь, сохраняя при этом высокий уровень конфиденциальности. Это позволяет потенциальному вербовщику установить личный контакт, не раскрывая своего настоящего местоположения или личности. Использование анонимных профилей и временных номеров телефонов помогает избежать раскрытия личности преступников, заключил Немкин.По данным аналитического агентства TelecomDaily, число ежедневных уникальных пользователей Viber в России составляет примерно 1,7 миллиона человек. Для сравнения, у Telegram их 6,4 миллиона.

https://1prime.ru/20241119/moshenniki-852911290.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, viber, ограничение доступа