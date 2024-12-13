https://1prime.ru/20241213/vino-853559167.html

Российское вино впервые продали на аукционе за рекордную сумму

Российское вино впервые продали на аукционе за рекордную сумму - 13.12.2024, ПРАЙМ

Российское вино впервые продали на аукционе за рекордную сумму

Российское вино впервые продали на аукционе за рекордные 750 тысяч рублей - такую цену покупатель заплатил за бутылку "Красностоп Золотовский" 2012 года урожая... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:17+0300

2024-12-13T17:17+0300

2024-12-13T17:17+0300

россия

вино

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российское вино впервые продали на аукционе за рекордные 750 тысяч рублей - такую цену покупатель заплатил за бутылку "Красностоп Золотовский" 2012 года урожая от "Винодельни Ведерниковъ", рассказали РИА Новости в пресс-службе "Абрау-Дюрсо", проводившего аукцион. "На первом аукционе российских вин, проведенном "Абрау-Дюрсо" и "Винодельней Ведерниковъ", собрали 6,46 миллиона рублей. Самым дорогим стал лот из двух бутылок "Красностопа Золотовского" 2012 года урожая от "Винодельни Ведерников" - он ушел с торгов за 1,5 миллиона рублей. Таким образом, стоимость одной бутылки составила 750 тысяч рублей - это абсолютный рекорд", - сказали в компании. Отмечается, что сумма в 1,5 миллиона рублей за две бутылки от "Винодельни Ведерниковъ", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", стала рекордом за всю историю проведения подобных аукционов - раньше ни одно российское вино, произведенное в XX или XXI веке, не продавалось с торгов за такую сумму. Участники аукциона могли приобрести коллекционные сеты вин разных годов, причем некоторые никогда ранее не поступали в продажу. Например, два винных дома представили на аукционе редкие коллекционные напитки: "Винодельня Ведерниковъ" - вино "Красностоп Золотовский" в дубе 2012 и 2014 годов урожая, "Абрау-Дюрсо" - миллезимные игристые вина 1979 и 1989 годов урожая. Стартовые цены торгов начинались от 200 тысяч рублей за лот из двух бутылок. Вторым по стоимости лотом стало игристое вино из винотеки "Абрау-Дюрсо" - миллезим 1979 года урожая: сет из двух образцов продали за 1,25 миллиона рублей (то есть 625 тысяч рублей за бутылку). Всего за 18 проданных бутылок от двух виноделен было выручено 6,46 миллиона рублей - вырученные средства пойдут на благотворительность. "Состоялся первый в стране аукцион такого масштаба, посвященный российским винам. И он доказал, что интерес огромен и уникальные образцы отечественных вин уже сейчас можно рассматривать в качестве редких предметов искусства, за которые готовы бороться и отдавать очень большие деньги. Уверен, наши лоты от "Абрау-Дюрсо" и "Винодельни Ведерниковъ" займут достойное место в частных коллекциях знающих ценителей. Хотя не удивлюсь и тому, что некоторые покупки были сделаны с инвестиционными целями", - прокомментировал итоги аукциона основной акционер ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

https://1prime.ru/20241211/vino-853490255.html

абрау-дюрсо

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россия, вино, абрау-дюрсо