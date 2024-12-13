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"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова
"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова - 13.12.2024, ПРАЙМ
"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова
Торговая сеть "ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова, обучающая программа длительностью в два года будет связана с управлением | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T04:35+0300
2024-12-13T04:35+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Торговая сеть "ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова, обучающая программа длительностью в два года будет связана с управлением проектами с опорой на клиента, сообщили РИА Новости в компании.
"ВкусВилл" на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова запускает магистерскую программу с двухгодичным обучением, прием документов стартует в июне 2025 года, а само обучение начнется традиционно в сентябре", - рассказали в компании.
Там указали, что обучающая программа призвана сформировать у студентов принципиально новый подход в управлении проектами, где ведущую роль занимает не сама организация, а клиент.
Для поступления в магистратуру нужно будет пройти несколько этапов отбора. "ВкусВилл" полностью оплатит обучение. На старте программы предусмотрена одна группа студентов в 20-25 человек.
Формат обучения гибридный: часть лекций и семинаров будет проходить в университете, а часть - в самом "ВкусВилле". По окончании программы студенты получат дипломы государственного образца.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова
"ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Торговая сеть "ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова, обучающая программа длительностью в два года будет связана с управлением проектами с опорой на клиента, сообщили РИА Новости в компании.
"ВкусВилл" на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова запускает магистерскую программу с двухгодичным обучением, прием документов стартует в июне 2025 года, а само обучение начнется традиционно в сентябре", - рассказали в компании.
Там указали, что обучающая программа призвана сформировать у студентов принципиально новый подход в управлении проектами, где ведущую роль занимает не сама организация, а клиент.
Для поступления в магистратуру нужно будет пройти несколько этапов отбора. "ВкусВилл" полностью оплатит обучение. На старте программы предусмотрена одна группа студентов в 20-25 человек.
Формат обучения гибридный: часть лекций и семинаров будет проходить в университете, а часть - в самом "ВкусВилле". По окончании программы студенты получат дипломы государственного образца.