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"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова

"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова - 13.12.2024, ПРАЙМ

"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова

Торговая сеть "ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова, обучающая программа длительностью в два года будет связана с управлением | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T04:35+0300

2024-12-13T04:35+0300

2024-12-13T04:35+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Торговая сеть "ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова, обучающая программа длительностью в два года будет связана с управлением проектами с опорой на клиента, сообщили РИА Новости в компании. "ВкусВилл" на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова запускает магистерскую программу с двухгодичным обучением, прием документов стартует в июне 2025 года, а само обучение начнется традиционно в сентябре", - рассказали в компании. Там указали, что обучающая программа призвана сформировать у студентов принципиально новый подход в управлении проектами, где ведущую роль занимает не сама организация, а клиент. Для поступления в магистратуру нужно будет пройти несколько этапов отбора. "ВкусВилл" полностью оплатит обучение. На старте программы предусмотрена одна группа студентов в 20-25 человек. Формат обучения гибридный: часть лекций и семинаров будет проходить в университете, а часть - в самом "ВкусВилле". По окончании программы студенты получат дипломы государственного образца.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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