Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/vkusvill-853539434.html
"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова
"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова - 13.12.2024, ПРАЙМ
"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова
Торговая сеть "ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова, обучающая программа длительностью в два года будет связана с управлением | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T04:35+0300
2024-12-13T04:35+0300
бизнес
россия
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853539434.jpg?1734053723
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Торговая сеть "ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова, обучающая программа длительностью в два года будет связана с управлением проектами с опорой на клиента, сообщили РИА Новости в компании. "ВкусВилл" на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова запускает магистерскую программу с двухгодичным обучением, прием документов стартует в июне 2025 года, а само обучение начнется традиционно в сентябре", - рассказали в компании. Там указали, что обучающая программа призвана сформировать у студентов принципиально новый подход в управлении проектами, где ведущую роль занимает не сама организация, а клиент. Для поступления в магистратуру нужно будет пройти несколько этапов отбора. "ВкусВилл" полностью оплатит обучение. На старте программы предусмотрена одна группа студентов в 20-25 человек. Формат обучения гибридный: часть лекций и семинаров будет проходить в университете, а часть - в самом "ВкусВилле". По окончании программы студенты получат дипломы государственного образца.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
04:35 13.12.2024
 
"ВкусВилл" запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова

"ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Торговая сеть "ВкусВилл" в 2025 году запустит магистратуру на базе РЭУ имени Плеханова, обучающая программа длительностью в два года будет связана с управлением проектами с опорой на клиента, сообщили РИА Новости в компании.
"ВкусВилл" на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова запускает магистерскую программу с двухгодичным обучением, прием документов стартует в июне 2025 года, а само обучение начнется традиционно в сентябре", - рассказали в компании.
Там указали, что обучающая программа призвана сформировать у студентов принципиально новый подход в управлении проектами, где ведущую роль занимает не сама организация, а клиент.
Для поступления в магистратуру нужно будет пройти несколько этапов отбора. "ВкусВилл" полностью оплатит обучение. На старте программы предусмотрена одна группа студентов в 20-25 человек.
Формат обучения гибридный: часть лекций и семинаров будет проходить в университете, а часть - в самом "ВкусВилле". По окончании программы студенты получат дипломы государственного образца.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала