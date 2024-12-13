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ВТБ создал новую технологию для оплаты покупок за рубежом

ВТБ создал новую технологию для оплаты покупок за рубежом - 13.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ создал новую технологию для оплаты покупок за рубежом

ВТБ разработал технологию для оплаты покупок за рубежом по QR-коду в "ВТБ Онлайн", она уже прошла тестирование и с первого полугодия 2025 года будет появляться... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T14:04+0300

2024-12-13T14:04+0300

2024-12-13T14:04+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. ВТБ разработал технологию для оплаты покупок за рубежом по QR-коду в "ВТБ Онлайн", она уже прошла тестирование и с первого полугодия 2025 года будет появляться в странах ближнего зарубежья, а со второй половины будущего года - и в других дружественных государствах, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ разработал платежное решение, которое позволит клиентам банка оплачивать покупки за рубежом по QR-коду в "ВТБ Онлайн". Теперь им не нужно снимать наличные при поездках за рубеж или оформлять карту иностранных банков", - говорится в сообщении. Банк отметил, что для совершения платежа в зарубежных магазинах нужно будет навести камеру сканирования QR-кодов в приложении на код оплаты в чеке или на терминале. Платежи будут проходить в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. Комиссия с клиентов за проведение платежа не взимается. Лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей. "Технология и сервис уже успешно прошли тестирование в одной из стран ближнего зарубежья и в первом полугодии будут масштабироваться в странах ближнего зарубежья. Во втором полугодии функционал будет доступен и в других дружественных странах ближнего и дальнего зарубежья", - уточнили в пресс-службе. "Уже сейчас клиенты банка могут онлайн переводить деньги в большинство стран СНГ, а теперь мы запустили инновационную, импортозамещенную технологию, которая значительно упростит оплату покупок через мобильное приложение ВТБ за рубежом", - приводятся в сообщении слова начальника управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексея Хранилова. При этом он отметил, что на первом этапе сервис доступен только клиентам ВТБ, но уже в первом полугодии банк будет готов предоставить эту технологию в рамках партнерств с международными банками и финтех-компаниями в дружественных странах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, банки, оплата