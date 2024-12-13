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ВТБ создал новую технологию для оплаты покупок за рубежом - 13.12.2024, ПРАЙМ
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ВТБ создал новую технологию для оплаты покупок за рубежом
ВТБ создал новую технологию для оплаты покупок за рубежом - 13.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ создал новую технологию для оплаты покупок за рубежом
ВТБ разработал технологию для оплаты покупок за рубежом по QR-коду в "ВТБ Онлайн", она уже прошла тестирование и с первого полугодия 2025 года будет появляться... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T14:04+0300
2024-12-13T14:04+0300
экономика
россия
втб
банки
оплата
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. ВТБ разработал технологию для оплаты покупок за рубежом по QR-коду в "ВТБ Онлайн", она уже прошла тестирование и с первого полугодия 2025 года будет появляться в странах ближнего зарубежья, а со второй половины будущего года - и в других дружественных государствах, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ разработал платежное решение, которое позволит клиентам банка оплачивать покупки за рубежом по QR-коду в "ВТБ Онлайн". Теперь им не нужно снимать наличные при поездках за рубеж или оформлять карту иностранных банков", - говорится в сообщении. Банк отметил, что для совершения платежа в зарубежных магазинах нужно будет навести камеру сканирования QR-кодов в приложении на код оплаты в чеке или на терминале. Платежи будут проходить в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. Комиссия с клиентов за проведение платежа не взимается. Лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей. "Технология и сервис уже успешно прошли тестирование в одной из стран ближнего зарубежья и в первом полугодии будут масштабироваться в странах ближнего зарубежья. Во втором полугодии функционал будет доступен и в других дружественных странах ближнего и дальнего зарубежья", - уточнили в пресс-службе. "Уже сейчас клиенты банка могут онлайн переводить деньги в большинство стран СНГ, а теперь мы запустили инновационную, импортозамещенную технологию, которая значительно упростит оплату покупок через мобильное приложение ВТБ за рубежом", - приводятся в сообщении слова начальника управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексея Хранилова. При этом он отметил, что на первом этапе сервис доступен только клиентам ВТБ, но уже в первом полугодии банк будет готов предоставить эту технологию в рамках партнерств с международными банками и финтех-компаниями в дружественных странах.
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россия, втб, банки, оплата
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Банки, оплата
14:04 13.12.2024
 
ВТБ создал новую технологию для оплаты покупок за рубежом

ВТБ создал технологию для оплаты покупок за рубежом онлайн по QR-коду

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. ВТБ разработал технологию для оплаты покупок за рубежом по QR-коду в "ВТБ Онлайн", она уже прошла тестирование и с первого полугодия 2025 года будет появляться в странах ближнего зарубежья, а со второй половины будущего года - и в других дружественных государствах, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ разработал платежное решение, которое позволит клиентам банка оплачивать покупки за рубежом по QR-коду в "ВТБ Онлайн". Теперь им не нужно снимать наличные при поездках за рубеж или оформлять карту иностранных банков", - говорится в сообщении.
Банк отметил, что для совершения платежа в зарубежных магазинах нужно будет навести камеру сканирования QR-кодов в приложении на код оплаты в чеке или на терминале. Платежи будут проходить в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. Комиссия с клиентов за проведение платежа не взимается. Лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей.
"Технология и сервис уже успешно прошли тестирование в одной из стран ближнего зарубежья и в первом полугодии будут масштабироваться в странах ближнего зарубежья. Во втором полугодии функционал будет доступен и в других дружественных странах ближнего и дальнего зарубежья", - уточнили в пресс-службе.
"Уже сейчас клиенты банка могут онлайн переводить деньги в большинство стран СНГ, а теперь мы запустили инновационную, импортозамещенную технологию, которая значительно упростит оплату покупок через мобильное приложение ВТБ за рубежом", - приводятся в сообщении слова начальника управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексея Хранилова.
При этом он отметил, что на первом этапе сервис доступен только клиентам ВТБ, но уже в первом полугодии банк будет готов предоставить эту технологию в рамках партнерств с международными банками и финтех-компаниями в дружественных странах.
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