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Рост ВВП России за девять месяцев составил 4,2 процента

Рост ВВП России за девять месяцев составил 4,2 процента - 13.12.2024, ПРАЙМ

Рост ВВП России за девять месяцев составил 4,2 процента

Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года составил 3,1%, а за девять месяцев – 4,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T19:02+0300

2024-12-13T19:02+0300

2024-12-13T19:06+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года составил 3,1%, а за девять месяцев – 4,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку динамики ВВП в третьем квартале 2024 года, сделанную производственным методом. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована ранее. Оценка за январь-сентябрь также совпала. "Объем ВВП России за третий квартал 2024 года составил в текущих ценах 49 591,1 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно третьего квартала 2023 года составил 103,1%, относительно второго квартала 2024 года – 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за третий квартал 2024 года по отношению к третьему кварталу 2023 года составил 106,6%", - говорится в сообщении. "Объем ВВП за январь-сентябрь 2024 года составил в текущих ценах 139 100,4 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2023 года составил 104,2%", - также указано в сообщении. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%.

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