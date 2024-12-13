Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рост ВВП России за девять месяцев составил 4,2 процента - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/vvp-853562701.html
Рост ВВП России за девять месяцев составил 4,2 процента
Рост ВВП России за девять месяцев составил 4,2 процента - 13.12.2024, ПРАЙМ
Рост ВВП России за девять месяцев составил 4,2 процента
Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года составил 3,1%, а за девять месяцев – 4,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T19:02+0300
2024-12-13T19:06+0300
экономика
россия
росстат
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года составил 3,1%, а за девять месяцев – 4,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку динамики ВВП в третьем квартале 2024 года, сделанную производственным методом. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована ранее. Оценка за январь-сентябрь также совпала. "Объем ВВП России за третий квартал 2024 года составил в текущих ценах 49 591,1 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно третьего квартала 2023 года составил 103,1%, относительно второго квартала 2024 года – 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за третий квартал 2024 года по отношению к третьему кварталу 2023 года составил 106,6%", - говорится в сообщении. "Объем ВВП за январь-сентябрь 2024 года составил в текущих ценах 139 100,4 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2023 года составил 104,2%", - также указано в сообщении. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%.
https://1prime.ru/20241211/inflyatsiya-853502506.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Росстат, экономика РФ
19:02 13.12.2024 (обновлено: 19:06 13.12.2024)
 
Рост ВВП России за девять месяцев составил 4,2 процента

Росстат: рост ВВП РФ в третьем квартале составил 3,1%, за девять месяцев – 4,2%

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2024 года составил 3,1%, а за девять месяцев – 4,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.
Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку динамики ВВП в третьем квартале 2024 года, сделанную производственным методом. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована ранее. Оценка за январь-сентябрь также совпала.
"Объем ВВП России за третий квартал 2024 года составил в текущих ценах 49 591,1 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно третьего квартала 2023 года составил 103,1%, относительно второго квартала 2024 года – 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за третий квартал 2024 года по отношению к третьему кварталу 2023 года составил 106,6%", - говорится в сообщении.
"Объем ВВП за январь-сентябрь 2024 года составил в текущих ценах 139 100,4 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2023 года составил 104,2%", - также указано в сообщении.
Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции
11 декабря, 19:18
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатэкономика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала