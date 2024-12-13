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Юань открыл торги 13 декабря ростом - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Юань открыл торги 13 декабря ростом
Юань открыл торги 13 декабря ростом - 13.12.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 13 декабря ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы прибавляет до 13,96 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.12.2024, ПРАЙМ
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экономика
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы прибавляет до 13,96 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышался на 16 копеек, до 13,96 рубля.
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мосбиржа, юань
Экономика, Мосбиржа, юань
10:06 13.12.2024 (обновлено: 10:13 13.12.2024)
 
Юань открыл торги 13 декабря ростом

Курс юаня в начале торгов повышается до 13,96 рубля

© fotolia.com / dacasdo% Юань
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / dacasdo
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы прибавляет до 13,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышался на 16 копеек, до 13,96 рубля.
 
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