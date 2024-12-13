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Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров - 13.12.2024, ПРАЙМ
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России до конца 2025 года. Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Украинские... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:35+0300
2024-12-13T15:35+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России до конца 2025 года. Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Украинские власти запретили любую торговлю с РФ с февраля 2022 года. В декабре 2015 года украинский кабмин приняло постановление о запрете ввоза широкого спектра российских товаров, как промышленных, так и продовольственных. "Кабмин продлил запрет ввоза на Украину товаров из РФ до 31 декабря 2025 года", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По данным украинского издания "Слово и дело" , в список запрещенных товаров входят: мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, рыба, молочные продукты, сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, оборудование для железнодорожных или трамвайных путей, дизель-электрические локомотивы.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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УКРАИНА, РОССИЯ, товары, запрет, импорт
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Депутат Рады Гончаренко*: Украина продлила на год запрет на ввоз товаров из РФ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Кабмин Украины продлил запрет на ввоз товаров из России до конца 2025 года. Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Украинские власти запретили любую торговлю с РФ с февраля 2022 года. В декабре 2015 года украинский кабмин приняло постановление о запрете ввоза широкого спектра российских товаров, как промышленных, так и продовольственных.
"Кабмин продлил запрет ввоза на Украину товаров из РФ до 31 декабря 2025 года", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По данным украинского издания "Слово и дело" , в список запрещенных товаров входят: мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, рыба, молочные продукты, сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, оборудование для железнодорожных или трамвайных путей, дизель-электрические локомотивы.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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