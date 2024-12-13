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"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому
"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому
Украина может столкнуться с нехваткой финансов, когда закончатся выделенные ей кредиты от ЕС и США в размере 50 миллиардов долларов, предупреждает издание... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:30+0300
2024-12-13T10:30+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Украина может столкнуться с нехваткой финансов, когда закончатся выделенные ей кредиты от ЕС и США в размере 50 миллиардов долларов, предупреждает издание Responsible Statecraft.Согласно публикации, возврат средств предусмотрен в случае отсутствия доходов от замороженных российских активов или военных репараций. Украина уже лишилась доступа к новым кредитам международных инвесторов из-за понижения рейтинга до уровня дефолта в июле."Как только 50 миллиардов долларов от G7 закончатся, Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой", – заметили авторы статьи.Ранее сообщалось, что в декабре США предоставили Украине кредит в размере 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки".
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сша
украина
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:30 13.12.2024
 
"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому

RS: Зеленский столкнется с трудностями при получении новых кредитов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Украина может столкнуться с нехваткой финансов, когда закончатся выделенные ей кредиты от ЕС и США в размере 50 миллиардов долларов, предупреждает издание Responsible Statecraft.
Согласно публикации, возврат средств предусмотрен в случае отсутствия доходов от замороженных российских активов или военных репараций. Украина уже лишилась доступа к новым кредитам международных инвесторов из-за понижения рейтинга до уровня дефолта в июле.
"Как только 50 миллиардов долларов от G7 закончатся, Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой", – заметили авторы статьи.
Ранее сообщалось, что в декабре США предоставили Украине кредит в размере 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за действий Зеленского
Вчера, 09:19
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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