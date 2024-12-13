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"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому
"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому
Украина может столкнуться с нехваткой финансов, когда закончатся выделенные ей кредиты от ЕС и США в размере 50 миллиардов долларов, предупреждает издание... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:30+0300
2024-12-13T10:30+0300
2024-12-13T10:30+0300
политика
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Украина может столкнуться с нехваткой финансов, когда закончатся выделенные ей кредиты от ЕС и США в размере 50 миллиардов долларов, предупреждает издание Responsible Statecraft.Согласно публикации, возврат средств предусмотрен в случае отсутствия доходов от замороженных российских активов или военных репараций. Украина уже лишилась доступа к новым кредитам международных инвесторов из-за понижения рейтинга до уровня дефолта в июле."Как только 50 миллиардов долларов от G7 закончатся, Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой", – заметили авторы статьи.Ранее сообщалось, что в декабре США предоставили Украине кредит в размере 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки".
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому
RS: Зеленский столкнется с трудностями при получении новых кредитов
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ.
Украина может столкнуться с нехваткой финансов, когда закончатся выделенные ей кредиты от ЕС и США в размере 50 миллиардов долларов, предупреждает
издание Responsible Statecraft.
Согласно публикации, возврат средств предусмотрен в случае отсутствия доходов от замороженных российских активов или военных репараций. Украина уже лишилась доступа к новым кредитам международных инвесторов из-за понижения рейтинга до уровня дефолта в июле.
"Как только 50 миллиардов долларов от G7 закончатся, Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой", – заметили авторы статьи.
Ранее сообщалось, что в декабре США предоставили Украине кредит в размере 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки".
"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за действий Зеленского