https://1prime.ru/20241213/zelenskiy-853558623.html

"Позвони Путину". В США обратились к Зеленскому

"Позвони Путину". В США обратились к Зеленскому - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Позвони Путину". В США обратились к Зеленскому

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом для обсуждения прекращения боевых действий. Об этом на своем... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:07+0300

2024-12-13T17:07+0300

2024-12-13T17:15+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом для обсуждения прекращения боевых действий. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис."Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение", – отметил он.Дэвис подчеркнул, что финансовая помощь от США и их союзников не изменит положение на Украине.Министерство обороны России ранее сообщило о массированном ударе по важным объектам украинской топливно-энергетической инфраструктуры в ответ на атаку Киева на аэродром в Таганроге.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241213/zelenskiy-853546074.html

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сша, украина, владимир зеленский