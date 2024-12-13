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"Позвони Путину". В США обратились к Зеленскому - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Позвони Путину". В США обратились к Зеленскому
"Позвони Путину". В США обратились к Зеленскому - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Позвони Путину". В США обратились к Зеленскому
Глава киевского режима Владимир Зеленский должен связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом для обсуждения прекращения боевых действий. Об этом на своем... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:07+0300
2024-12-13T17:15+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом для обсуждения прекращения боевых действий. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис."Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! &lt;…&gt; Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение", – отметил он.Дэвис подчеркнул, что финансовая помощь от США и их союзников не изменит положение на Украине.Министерство обороны России ранее сообщило о массированном ударе по важным объектам украинской топливно-энергетической инфраструктуры в ответ на атаку Киева на аэродром в Таганроге.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
17:07 13.12.2024 (обновлено: 17:15 13.12.2024)
 
"Позвони Путину". В США обратились к Зеленскому

Дэвис призвал Зеленского срочно прекратить боевые действия

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом для обсуждения прекращения боевых действий. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.
"Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение", – отметил он.
Дэвис подчеркнул, что финансовая помощь от США и их союзников не изменит положение на Украине.
Министерство обороны России ранее сообщило о массированном ударе по важным объектам украинской топливно-энергетической инфраструктуры в ответ на атаку Киева на аэродром в Таганроге.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине
12:08
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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