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Сбербанк зафиксировал снижение цен на жилье в Москве

Сбербанк зафиксировал снижение цен на жилье в Москве - 13.12.2024, ПРАЙМ

Сбербанк зафиксировал снижение цен на жилье в Москве

Сбербанк по итогам ноября зафиксировал снижение цен на первичное и вторичное жилье в Москве, сообщила пресс-служба финансовой организации. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:14+0300

2024-12-13T17:14+0300

2024-12-13T17:14+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам ноября зафиксировал снижение цен на первичное и вторичное жилье в Москве, сообщила пресс-служба финансовой организации. По статистике ипотечных сделок, проведенных банком в ноябре, столичные новостройки подешевели за ноябрь на 1,3% - в среднем до 343,2 тысячи рублей за квадратный метр, а вторичка потеряла в цене 0,3%, опустившись до уровня 297,6 тысячи рублей за квадратный метр, показал анализ данных сервисов банка "Сбериндекс" и "Домклик". При этом цена московского жилья в объявлениях существенно выше в сравнении с реальными сделками. Для новостроек средняя стоимость "квадрата" в объявлениях выше цены в сделках на 15,4% и составляет 396,2 тысячи рублей. Для вторичного рынка разница составляет 14,3%, в объявлениях за "квадрат" здесь в среднем запрашивают 340,1 тысячи рублей, указывается в сообщении. Как отмечается в нем, различие между ценой первичного квадратного метра в сделках и объявлениях остается значительным (10,6%) и в среднем по России. Помимо Москвы, показатель заметно превышает среднероссийское значение, например, в Башкортостане (26,2%) и Нижегородской области (21%). Тем не менее за прошедший месяц разрыв сократился как в целом по РФ (на 0,6 процентного пункта), так и в большинстве крупнейших регионов. Наибольшее снижение отмечено в Самарской (-3,8 процентного пункта), Новосибирской (-2,9 процентного пункта.) и Московской (-2,5 процентного пункта) областях. Сокращение разрыва между ценами предложения и реальных сделок может свидетельствовать о скором снижении цен, делают вывод аналитики банка. "Разрыв между ценой предложения второй месяц подряд обновляет минимальный уровень за весь период наблюдения за взаимосвязью этих показателей. При этом скорость продаж строящегося жилья четвертый месяц подряд ниже 2%. Такое сочетание этих факторов, как мы отмечали в предыдущем исследовании, сигнализируют о скором снижении цен", - говорится в сообщении. Как отмечается в нем, на вторичном рынке в отличие от первичного разрыв между стоимостью квадратного метра по ипотечным сделкам и по объявлениям продолжает расти: за месяц разница выросла на 0,3 процентного пункта. Однозначного тренда в крупнейших регионах пока нет: в девяти разрыв сократился, в других девяти, напротив, вырос. Тем не менее в ближайшее время цены на вторичку в целом по стране, скорее всего, перейдут к снижению, тем более что разрыв между ценой предложения и сделки остается на минимальных с начала 2022 года уровнях, считают аналитики банка.

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россия, москва, новостройки, недвижимость, цены на жилье