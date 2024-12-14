Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241214/abkhaziya-853582296.html
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России - 14.12.2024, ПРАЙМ
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что потеря Абхазии как союзника была бы сравнима с самоубийством. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T20:44+0300
2024-12-14T20:45+0300
абхазия
маргарита симоньян
россия
общество
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8428a46075cb890d35e97a862e1dcca.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что потеря Абхазии как союзника была бы сравнима с самоубийством. "Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса нашего любимого, который президент наш любит, и мы все любим, до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел - через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку 19 ноября после протестов оппозиции в Сухуме, длившихся несколько дней. Оппозиция захватила ряд правительственных зданий в столице республики, администрацию главы государства. Причиной политической нестабильности стало соглашение с Россией об инвестициях, подразумевающее строительство недвижимости в республике. Переговоры помогли достичь компромисса - глава государства ушел в отставку, а оппозиционеры покинули захваченные помещения.
https://1prime.ru/20241214/turoperatory-853569363.html
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_bc29273e74be59202470880b1b5f3c62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
абхазия, маргарита симоньян, россия, общество , rt
АБХАЗИЯ, Маргарита Симоньян, РОССИЯ, Общество , RT
20:44 14.12.2024 (обновлено: 20:45 14.12.2024)
 
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России

Симоньян: потеря Абхазии как союзника для России сравнима с самоубийством

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что потеря Абхазии как союзника была бы сравнима с самоубийством.
"Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса нашего любимого, который президент наш любит, и мы все любим, до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел - через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку 19 ноября после протестов оппозиции в Сухуме, длившихся несколько дней. Оппозиция захватила ряд правительственных зданий в столице республики, администрацию главы государства.
Причиной политической нестабильности стало соглашение с Россией об инвестициях, подразумевающее строительство недвижимости в республике. Переговоры помогли достичь компромисса - глава государства ушел в отставку, а оппозиционеры покинули захваченные помещения.
Туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию
07:57
 
АБХАЗИЯМаргарита СимоньянРОССИЯОбществоRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала