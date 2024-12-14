https://1prime.ru/20241214/abkhaziya-853582296.html

Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России

Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России - 14.12.2024, ПРАЙМ

Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что потеря Абхазии как союзника была бы сравнима с самоубийством. | 14.12.2024, ПРАЙМ

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абхазия

маргарита симоньян

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что потеря Абхазии как союзника была бы сравнима с самоубийством. "Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса нашего любимого, который президент наш любит, и мы все любим, до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел - через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку 19 ноября после протестов оппозиции в Сухуме, длившихся несколько дней. Оппозиция захватила ряд правительственных зданий в столице республики, администрацию главы государства. Причиной политической нестабильности стало соглашение с Россией об инвестициях, подразумевающее строительство недвижимости в республике. Переговоры помогли достичь компромисса - глава государства ушел в отставку, а оппозиционеры покинули захваченные помещения.

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абхазия, маргарита симоньян, россия, общество , rt