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В Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом, пишут СМИ

В Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом, пишут СМИ - 14.12.2024, ПРАЙМ

В Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом, пишут СМИ

В Москве был задержан американский гражданин, которого разыскивал Интерпол, передают "Известия" со ссылкой на источники. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T13:22+0300

2024-12-14T13:22+0300

2024-12-14T13:22+0300

происшествия

россия

сша

интерпол

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В Москве был задержан американский гражданин, которого разыскивал Интерпол, передают "Известия" со ссылкой на источники."Отмечается, что мужчину задержали 12 декабря в ТиНАО", — сказано в публикации издания.По информации, американец находился в России легально, но разыскивался в США по делу о мошенничестве.Глава российской полиции Владимир Колокольцев ранее подчеркнул, что Россия является одним из ведущих участников Интерпола.

https://1prime.ru/20241206/fsb-853378041.html

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россия, сша, интерпол