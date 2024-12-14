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В Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом, пишут СМИ
В Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом, пишут СМИ - 14.12.2024, ПРАЙМ
В Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом, пишут СМИ
В Москве был задержан американский гражданин, которого разыскивал Интерпол, передают "Известия" со ссылкой на источники. | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T13:22+0300
2024-12-14T13:22+0300
2024-12-14T13:22+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В Москве был задержан американский гражданин, которого разыскивал Интерпол, передают "Известия" со ссылкой на источники."Отмечается, что мужчину задержали 12 декабря в ТиНАО", — сказано в публикации издания.По информации, американец находился в России легально, но разыскивался в США по делу о мошенничестве.Глава российской полиции Владимир Колокольцев ранее подчеркнул, что Россия является одним из ведущих участников Интерпола.
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Происшествия, РОССИЯ, США, Интерпол
В Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом, пишут СМИ
"Известия": в Москве задержали американца, разыскиваемого Интерполом