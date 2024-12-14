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В авиакомпании "Азимут" рассказали о ежегодных проверках
В авиакомпании "Азимут" рассказали о ежегодных проверках - 14.12.2024, ПРАЙМ
В авиакомпании "Азимут" рассказали о ежегодных проверках
Авиакомпания "Азимут" проходит пять-шесть проверок в год, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании после внеплановой проверки эксплуатанта в связи с... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T14:11+0300
2024-12-14T14:11+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" проходит пять-шесть проверок в год, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании после внеплановой проверки эксплуатанта в связи с возгоранием в аэропорту Антальи. Ранее в авиаотрасли агентству рассказали, что внеплановые проверки прошли в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в Ростове-на-Дону, Сочи, Минеральных Водах и "Внуково". Отмечалось, что специалисты проверили летную годность самолетов, сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности. "Обычно эксплуатант проходит пять-шесть проверок со стороны надзорных органов в год. 2024 год не стал исключением", - прокомментировал собеседник агентства. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве. В авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
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россия, росавиация, азимут
РОССИЯ, Росавиация, Азимут
В авиакомпании "Азимут" рассказали о ежегодных проверках
"Азимут": авиакомпания проходит пять-шесть проверок ежегодно
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" проходит пять-шесть проверок в год, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании после внеплановой проверки эксплуатанта в связи с возгоранием в аэропорту Антальи.
Ранее в авиаотрасли агентству рассказали, что внеплановые проверки прошли в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в Ростове-на-Дону, Сочи, Минеральных Водах и "Внуково". Отмечалось, что специалисты проверили летную годность самолетов, сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности.
"Обычно эксплуатант проходит пять-шесть проверок со стороны надзорных органов в год. 2024 год не стал исключением", - прокомментировал собеседник агентства.
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
В авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
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