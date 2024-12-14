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Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" поднялась до 500 тысяч рублей
Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" поднялась до 500 тысяч рублей - 14.12.2024, ПРАЙМ
Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" поднялась до 500 тысяч рублей
Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, достигла 500 тысяч рублей при начальной стоимости... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T23:30+0300
2024-12-14T23:30+0300
2024-12-14T23:30+0300
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, достигла 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Большой театр в 10.00 мск 14 декабря запустил продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", запланированные 31 декабря в 12.00 и 19.30. Максимальная ставка за один билет в партер на вечернее представление превысила первоначальную стоимость почти в двое, достигнув 95 тысяч рублей, а за комплект из она составила 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов составило 260 тысяч рублей, что на 30% выше первоначальной стоимости. Ранее на сайте театра были опубликовали составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену во вторник днем выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, а вечером — Элеонора Севенард и Владислав Лантратов. За дирижерский пульт встанет сначала маэстро Валерий Гергиев, а после — Павел Клиничев. Большой театр представит в текущем месяце 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый пройдет 17 декабря в 19.00, затем 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00, 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы состоятся с 29 по 31 декабря дважды в день — утром и вечером.
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россия, москва, большой театр, билеты
РОССИЯ, МОСКВА, Большой театр, билеты
Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" поднялась до 500 тысяч рублей
Ставка на парные билеты на "Щелкунчик" пятикратно превысила начальную стоимость
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, достигла 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Большой театр в 10.00 мск 14 декабря запустил продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", запланированные 31 декабря в 12.00 и 19.30.
Максимальная ставка за один билет в партер на вечернее представление превысила первоначальную стоимость почти в двое, достигнув 95 тысяч рублей, а за комплект из она составила 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов составило 260 тысяч рублей, что на 30% выше первоначальной стоимости.
Ранее на сайте театра были опубликовали составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену во вторник днем выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, а вечером — Элеонора Севенард и Владислав Лантратов. За дирижерский пульт встанет сначала маэстро Валерий Гергиев, а после — Павел Клиничев.
Большой театр представит в текущем месяце 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый пройдет 17 декабря в 19.00, затем 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00, 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы состоятся с 29 по 31 декабря дважды в день — утром и вечером.
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