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Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" поднялась до 500 тысяч рублей

Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" поднялась до 500 тысяч рублей - 14.12.2024, ПРАЙМ

Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" поднялась до 500 тысяч рублей

Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, достигла 500 тысяч рублей при начальной стоимости... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T23:30+0300

2024-12-14T23:30+0300

2024-12-14T23:30+0300

россия

москва

большой театр

билеты

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 31 декабря в 19.30, достигла 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Большой театр в 10.00 мск 14 декабря запустил продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", запланированные 31 декабря в 12.00 и 19.30. Максимальная ставка за один билет в партер на вечернее представление превысила первоначальную стоимость почти в двое, достигнув 95 тысяч рублей, а за комплект из она составила 500 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов составило 260 тысяч рублей, что на 30% выше первоначальной стоимости. Ранее на сайте театра были опубликовали составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену во вторник днем выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев, а вечером — Элеонора Севенард и Владислав Лантратов. За дирижерский пульт встанет сначала маэстро Валерий Гергиев, а после — Павел Клиничев. Большой театр представит в текущем месяце 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый пройдет 17 декабря в 19.00, затем 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00, 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы состоятся с 29 по 31 декабря дважды в день — утром и вечером.

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россия, москва, большой театр, билеты