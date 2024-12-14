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Муж Елены Блиновской подал апелляцию на решение о ее банкротстве - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Муж Елены Блиновской подал апелляцию на решение о ее банкротстве
Муж Елены Блиновской подал апелляцию на решение о ее банкротстве - 14.12.2024, ПРАЙМ
Муж Елены Блиновской подал апелляцию на решение о ее банкротстве
Алексей Блиновский, муж Елены Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T06:12+0300
2024-12-14T06:12+0300
бизнес
финансы
москва
ярославская область
елена блиновская
сбербанк
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Алексей Блиновский, муж Елены Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Апелляция Блиновского поступила в суд первой инстанции 6 декабря. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ - в размере около 270 миллионов рублей. Требования пока не рассмотрены. Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Банкротом могут признать также ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, финансы, москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк
Бизнес, Финансы, МОСКВА, Ярославская область, Елена Блиновская, Сбербанк
06:12 14.12.2024
 
Муж Елены Блиновской подал апелляцию на решение о ее банкротстве

Муж Елены Блиновской Алексей Блиновский подал апелляцию на решение о ее банкротстве

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Алексей Блиновский, муж Елены Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел.
Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Апелляция Блиновского поступила в суд первой инстанции 6 декабря. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ - в размере около 270 миллионов рублей. Требования пока не рассмотрены.
Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Банкротом могут признать также ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
 
БизнесФинансыМОСКВАЯрославская областьЕлена БлиновскаяСбербанк
 
 
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