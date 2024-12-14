https://1prime.ru/20241214/bolgariya-853570756.html
В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО
В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО - 14.12.2024, ПРАЙМ
В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО
В Болгарии планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА)... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T10:21+0300
2024-12-14T10:21+0300
2024-12-14T10:21+0300
политика
болгария
нато
база
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_893cd9ca3df51199e0bf4c930e685f45.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В Болгарии планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова.Отмечается, что жилые, учебные и спортивные сооружения будут расположены в округе Кабил, близ города Ямбол на юго-востоке страны."Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", — приводит издание слова министра.В настоящее время Болгария проводит переговоры с агентством НАТО для определения стоимости проекта строительства. В марте текущего года было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО в районе Ямбола по инициативе местной коалиции "Левые!".
https://1prime.ru/20241213/tranzit-853561461.html
болгария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_316:0:2116:1350_1920x0_80_0_0_dfefd8568e0f7da7abafd32e1520c01d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, нато, база
Политика, БОЛГАРИЯ, НАТО, база
В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО
Запрянов: комплекс объектов для размещения бригады НАТО построят в Болгарии
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ.
В Болгарии планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает
Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова.
Отмечается, что жилые, учебные и спортивные сооружения будут расположены в округе Кабил, близ города Ямбол на юго-востоке страны.
"Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", — приводит издание слова министра.
В настоящее время Болгария проводит переговоры с агентством НАТО для определения стоимости проекта строительства. В марте текущего года было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО в районе Ямбола по инициативе местной коалиции "Левые!".
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа