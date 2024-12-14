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В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО

В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО - 14.12.2024, ПРАЙМ

В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО

В Болгарии планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА)... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T10:21+0300

2024-12-14T10:21+0300

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В Болгарии планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова.Отмечается, что жилые, учебные и спортивные сооружения будут расположены в округе Кабил, близ города Ямбол на юго-востоке страны."Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", — приводит издание слова министра.В настоящее время Болгария проводит переговоры с агентством НАТО для определения стоимости проекта строительства. В марте текущего года было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО в районе Ямбола по инициативе местной коалиции "Левые!".

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болгария, нато, база