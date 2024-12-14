Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241214/bolgariya-853570756.html
В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО
В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО - 14.12.2024, ПРАЙМ
В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО
В Болгарии планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА)... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T10:21+0300
2024-12-14T10:21+0300
политика
болгария
нато
база
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_893cd9ca3df51199e0bf4c930e685f45.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В Болгарии планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова.Отмечается, что жилые, учебные и спортивные сооружения будут расположены в округе Кабил, близ города Ямбол на юго-востоке страны."Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", — приводит издание слова министра.В настоящее время Болгария проводит переговоры с агентством НАТО для определения стоимости проекта строительства. В марте текущего года было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО в районе Ямбола по инициативе местной коалиции "Левые!".
https://1prime.ru/20241213/tranzit-853561461.html
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_316:0:2116:1350_1920x0_80_0_0_dfefd8568e0f7da7abafd32e1520c01d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
болгария, нато, база
Политика, БОЛГАРИЯ, НАТО, база
10:21 14.12.2024
 
В Болгарии хотят построить комплекс объектов для размещения бригады НАТО

Запрянов: комплекс объектов для размещения бригады НАТО построят в Болгарии

© Фото : Unsplash/Luba ErtelФлаги Болгарии
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© Фото : Unsplash/Luba Ertel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В Болгарии планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова.
Отмечается, что жилые, учебные и спортивные сооружения будут расположены в округе Кабил, близ города Ямбол на юго-востоке страны.
"Ни боеприпасы, ни другие опасные материалы хранить не планируется (в комплексе -ред.)", — приводит издание слова министра.
В настоящее время Болгария проводит переговоры с агентством НАТО для определения стоимости проекта строительства. В марте текущего года было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО в районе Ямбола по инициативе местной коалиции "Левые!".
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
Вчера, 18:29
 
ПолитикаБОЛГАРИЯНАТОбаза
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала