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ВС России уничтожили беспилотники ВСУ над тремя областями и Черным морем

ВС России уничтожили беспилотники ВСУ над тремя областями и Черным морем - 14.12.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили беспилотники ВСУ над тремя областями и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны в субботу с 21.30 до 22.30 мск уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над тремя областями РФ и Черным... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T23:08+0300

2024-12-14T23:08+0300

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны в субботу с 21.30 до 22.30 мск уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над тремя областями РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением дронов по объектам на территории РФ. При этом дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и еще один — над акваторией Черного моря.

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россия, вс рф, минобороны рф, пво, всу