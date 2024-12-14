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ВС России уничтожили беспилотники ВСУ над тремя областями и Черным морем - 14.12.2024, ПРАЙМ
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ВС России уничтожили беспилотники ВСУ над тремя областями и Черным морем
ВС России уничтожили беспилотники ВСУ над тремя областями и Черным морем - 14.12.2024, ПРАЙМ
ВС России уничтожили беспилотники ВСУ над тремя областями и Черным морем
Российские средства противовоздушной обороны в субботу с 21.30 до 22.30 мск уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над тремя областями РФ и Черным... | 14.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны в субботу с 21.30 до 22.30 мск уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над тремя областями РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением дронов по объектам на территории РФ. При этом дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и еще один — над акваторией Черного моря.
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россия, вс рф, минобороны рф, пво, всу
РОССИЯ, ВС РФ, Минобороны РФ, ПВО, ВСУ
23:08 14.12.2024
 
ВС России уничтожили беспилотники ВСУ над тремя областями и Черным морем

ВС России уничтожили украинские БПЛА над тремя областями и Черным морем

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М1 на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны в субботу с 21.30 до 22.30 мск уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над тремя областями РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением дронов по объектам на территории РФ. При этом дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и еще один — над акваторией Черного моря.
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