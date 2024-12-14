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В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию

В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию - 14.12.2024, ПРАЙМ

В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию

Власти Египта открыли в субботу в провинции Асуан на юге страны солнечную электростанцию Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке,... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T22:07+0300

2024-12-14T22:07+0300

2024-12-14T22:07+0300

энергетика

египет

ближний восток

африка

солнечная энергия

солнечная электростанция

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КАИР, 14 дек - ПРАЙМ. Власти Египта открыли в субботу в провинции Асуан на юге страны солнечную электростанцию Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке, сообщило египетское правительство. "Премьер-министр (Египта Мустафа Мадбули - ред.) открыл солнечную электростанцию Abydos 1 в пустыне Ком-Омбо", - говорится в заявлении кабмина Египта. Отмечается, что мощность солнечной электростанции составит 500 мегаватт, инвестиции в проект составили порядка 500 миллионов долларов. Электростанция расположилась на территории площадью 10 тысяч квадратных метров и состоит из двух основных трансформаторов, которые являются крупнейшими на Ближнем Востоке и в Африке. Проект был реализован за 1,5 года, в создании солнечной электростанции участвовала эмиратская компания AMEA Power. Власти Египта планируют к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 42%.

https://1prime.ru/20241205/energetika-853345781.html

египет

ближний восток

африка

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египет, ближний восток, африка, солнечная энергия, солнечная электростанция