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В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию
В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию - 14.12.2024, ПРАЙМ
В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию
Власти Египта открыли в субботу в провинции Асуан на юге страны солнечную электростанцию Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке,... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T22:07+0300
2024-12-14T22:07+0300
энергетика
египет
ближний восток
африка
солнечная энергия
солнечная электростанция
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КАИР, 14 дек - ПРАЙМ. Власти Египта открыли в субботу в провинции Асуан на юге страны солнечную электростанцию Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке, сообщило египетское правительство. "Премьер-министр (Египта Мустафа Мадбули - ред.) открыл солнечную электростанцию Abydos 1 в пустыне Ком-Омбо", - говорится в заявлении кабмина Египта. Отмечается, что мощность солнечной электростанции составит 500 мегаватт, инвестиции в проект составили порядка 500 миллионов долларов. Электростанция расположилась на территории площадью 10 тысяч квадратных метров и состоит из двух основных трансформаторов, которые являются крупнейшими на Ближнем Востоке и в Африке. Проект был реализован за 1,5 года, в создании солнечной электростанции участвовала эмиратская компания AMEA Power. Власти Египта планируют к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 42%.
https://1prime.ru/20241205/energetika-853345781.html
египет
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египет, ближний восток, африка, солнечная энергия, солнечная электростанция
Энергетика, ЕГИПЕТ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, солнечная энергия, солнечная электростанция
22:07 14.12.2024
 
В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию

Египет запустил крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке солнечную электростанцию

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСолнце
Солнце - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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КАИР, 14 дек - ПРАЙМ. Власти Египта открыли в субботу в провинции Асуан на юге страны солнечную электростанцию Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке, сообщило египетское правительство.
"Премьер-министр (Египта Мустафа Мадбули - ред.) открыл солнечную электростанцию Abydos 1 в пустыне Ком-Омбо", - говорится в заявлении кабмина Египта.
Отмечается, что мощность солнечной электростанции составит 500 мегаватт, инвестиции в проект составили порядка 500 миллионов долларов.
Электростанция расположилась на территории площадью 10 тысяч квадратных метров и состоит из двух основных трансформаторов, которые являются крупнейшими на Ближнем Востоке и в Африке.
Проект был реализован за 1,5 года, в создании солнечной электростанции участвовала эмиратская компания AMEA Power.
Власти Египта планируют к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 42%.
Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Мировая энергетика стала инструментом гибридной войны, заявил Сечин
5 декабря, 10:08
 
ЭнергетикаЕГИПЕТБЛИЖНИЙ ВОСТОКАФРИКАсолнечная энергиясолнечная электростанция
 
 
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