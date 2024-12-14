Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эффект Трампа" начнет менять мировую экономику уже через год - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241214/ekonomika-853498078.html
"Эффект Трампа" начнет менять мировую экономику уже через год
"Эффект Трампа" начнет менять мировую экономику уже через год - 14.12.2024, ПРАЙМ
"Эффект Трампа" начнет менять мировую экономику уже через год
Важно понимать, что ряд недавних заявлений Дональда Трампа относительно экономической и торговой политики либо выглядят популистскими и нацеленными на то, чтобы | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T08:15+0300
2024-12-14T08:15+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
сша
дональд трамп
m&a
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853498078.jpg?1734153301
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Важно понимать, что ряд недавних заявлений Дональда Трампа относительно экономической и торговой политики либо выглядят популистскими и нацеленными на то, чтобы продемонстрировать избирателям приверженность своим программным общениям, либо используются для того, чтобы заложить фундамент для будущих переговоров с торговыми партнерами с изначально жесткой позицией. Эффект от инициатив проявится в перспективе по крайней мере одного–трех лет — в части стимулов для потребителей и бизнеса за счет снижения налоговой нагрузки, что поддержит или ускорит рост реального ВВП в 2025-2026 годах. Среди ключевых вводных — возможное продление и дополнение Закона о налоговых льготах и создании рабочих мест (TCJA) от 2017 года, который предполагает постоянный характер льгот для компаний, производство которых базируется в США. Другие инициативы включают расширение налоговых льгот для физических лиц и малого бизнеса, отмену налога на пособия по соцобеспечению и на доход от сверхурочной работы. Снижение корпоративного налога позитивно для рынка акций, поскольку даст импульс для роста EPS, которая может увеличиться боле чем на 15% в следующем году и на 14% в 2026 году. Если говорить о влиянии на рынок в разрезе секторов, то бенефициарами политики Трампа станут:Негатив вероятен для компаний зеленой энергетики (отход от зеленой повестки) и потребительских товаров (введение импортных пошлин). Нейтральным будет эффект для здравоохранения, информационных технологий, строительства. Рост экономической активности будет сопровождаться и более устойчивой инфляцией. Тем более введение торговых ограничений повысит стоимость импортных товаров (предполагается введение 60%-ных пошлин на импорт китайских товаров и 25% на импорт из Канады и Мексики). Из-за этого инфляция, скорее всего, будет оставаться не только выше таргета ФРС в 2%, но и в среднем – вблизи 2,5% в следующие два года. Это, в свою очередь, ограничит возможности ФРС в смягчении денежно-кредитной политики и потребует более высокой нейтральной ставки. В долгосрочной перспективе (более трех лет) вследствие понижения налоговых ставок мы ожидаем увидеть увеличение нагрузки на систему в части госдолга и дефицита бюджета. Так, согласно оценкам Управления Конгресса США по бюджету, к 2034 году госдолг может расшириться до 144% ВВП (без эффекта реализации предложений Трампа оценка предполагала рост до 122% ВВП). Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20241211/tramp-853492378.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Алина Попцова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg
Алина Попцова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, сша, дональд трамп, m&a, ук альфа-капитал
Мнения аналитиков, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, M&A, УК Альфа-Капитал
08:15 14.12.2024
 
"Эффект Трампа" начнет менять мировую экономику уже через год

Аналитик Попцова: "эффект Трампа" повлияет на мировую экономику через 1-3 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК Альфа-Капитал
Алина Попцова
Аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Важно понимать, что ряд недавних заявлений Дональда Трампа относительно экономической и торговой политики либо выглядят популистскими и нацеленными на то, чтобы продемонстрировать избирателям приверженность своим программным общениям, либо используются для того, чтобы заложить фундамент для будущих переговоров с торговыми партнерами с изначально жесткой позицией.
Эффект от инициатив проявится в перспективе по крайней мере одного–трех лет — в части стимулов для потребителей и бизнеса за счет снижения налоговой нагрузки, что поддержит или ускорит рост реального ВВП в 2025-2026 годах. Среди ключевых вводных — возможное продление и дополнение Закона о налоговых льготах и создании рабочих мест (TCJA) от 2017 года, который предполагает постоянный характер льгот для компаний, производство которых базируется в США.
Другие инициативы включают расширение налоговых льгот для физических лиц и малого бизнеса, отмену налога на пособия по соцобеспечению и на доход от сверхурочной работы.
Снижение корпоративного налога позитивно для рынка акций, поскольку даст импульс для роста EPS, которая может увеличиться боле чем на 15% в следующем году и на 14% в 2026 году.
Если говорить о влиянии на рынок в разрезе секторов, то бенефициарами политики Трампа станут:
  • нефтегазовый сектор за счет потенциального увеличения инвестиций в производственные мощности в рамках курса на стимулирование нефтедобычи;
  • банковская индустрия за счет дерегулирования и более умеренного, чем предполагалось ранее, повышения требований к капиталу, а также инвестбанкинг за счет оживления активности IPO и сделок M&A;
  • промышленный сектор (локализация производства и увеличение расходов на национальную оборону и развитие аэрокосмической отрасли);
  • индустрия криптовалют
Негатив вероятен для компаний зеленой энергетики (отход от зеленой повестки) и потребительских товаров (введение импортных пошлин). Нейтральным будет эффект для здравоохранения, информационных технологий, строительства.
Рост экономической активности будет сопровождаться и более устойчивой инфляцией. Тем более введение торговых ограничений повысит стоимость импортных товаров (предполагается введение 60%-ных пошлин на импорт китайских товаров и 25% на импорт из Канады и Мексики). Из-за этого инфляция, скорее всего, будет оставаться не только выше таргета ФРС в 2%, но и в среднем – вблизи 2,5% в следующие два года.
Это, в свою очередь, ограничит возможности ФРС в смягчении денежно-кредитной политики и потребует более высокой нейтральной ставки.
В долгосрочной перспективе (более трех лет) вследствие понижения налоговых ставок мы ожидаем увидеть увеличение нагрузки на систему в части госдолга и дефицита бюджета. Так, согласно оценкам Управления Конгресса США по бюджету, к 2034 году госдолг может расшириться до 144% ВВП (без эффекта реализации предложений Трампа оценка предполагала рост до 122% ВВП).
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Трамп может попытаться снять санкции с активов России, пишет СМИ
11 декабря, 13:09

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМировая экономикаСШАДональд ТрампM&AУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала