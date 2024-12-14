https://1prime.ru/20241214/ekonomika-853498078.html

"Эффект Трампа" начнет менять мировую экономику уже через год

"Эффект Трампа" начнет менять мировую экономику уже через год - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Эффект Трампа" начнет менять мировую экономику уже через год

Важно понимать, что ряд недавних заявлений Дональда Трампа относительно экономической и торговой политики либо выглядят популистскими и нацеленными на то, чтобы | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T08:15+0300

2024-12-14T08:15+0300

2024-12-14T08:15+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Важно понимать, что ряд недавних заявлений Дональда Трампа относительно экономической и торговой политики либо выглядят популистскими и нацеленными на то, чтобы продемонстрировать избирателям приверженность своим программным общениям, либо используются для того, чтобы заложить фундамент для будущих переговоров с торговыми партнерами с изначально жесткой позицией. Эффект от инициатив проявится в перспективе по крайней мере одного–трех лет — в части стимулов для потребителей и бизнеса за счет снижения налоговой нагрузки, что поддержит или ускорит рост реального ВВП в 2025-2026 годах. Среди ключевых вводных — возможное продление и дополнение Закона о налоговых льготах и создании рабочих мест (TCJA) от 2017 года, который предполагает постоянный характер льгот для компаний, производство которых базируется в США. Другие инициативы включают расширение налоговых льгот для физических лиц и малого бизнеса, отмену налога на пособия по соцобеспечению и на доход от сверхурочной работы. Снижение корпоративного налога позитивно для рынка акций, поскольку даст импульс для роста EPS, которая может увеличиться боле чем на 15% в следующем году и на 14% в 2026 году. Если говорить о влиянии на рынок в разрезе секторов, то бенефициарами политики Трампа станут:Негатив вероятен для компаний зеленой энергетики (отход от зеленой повестки) и потребительских товаров (введение импортных пошлин). Нейтральным будет эффект для здравоохранения, информационных технологий, строительства. Рост экономической активности будет сопровождаться и более устойчивой инфляцией. Тем более введение торговых ограничений повысит стоимость импортных товаров (предполагается введение 60%-ных пошлин на импорт китайских товаров и 25% на импорт из Канады и Мексики). Из-за этого инфляция, скорее всего, будет оставаться не только выше таргета ФРС в 2%, но и в среднем – вблизи 2,5% в следующие два года. Это, в свою очередь, ограничит возможности ФРС в смягчении денежно-кредитной политики и потребует более высокой нейтральной ставки. В долгосрочной перспективе (более трех лет) вследствие понижения налоговых ставок мы ожидаем увидеть увеличение нагрузки на систему в части госдолга и дефицита бюджета. Так, согласно оценкам Управления Конгресса США по бюджету, к 2034 году госдолг может расшириться до 144% ВВП (без эффекта реализации предложений Трампа оценка предполагала рост до 122% ВВП). Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

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Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, сша, дональд трамп, m&a, ук альфа-капитал