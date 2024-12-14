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Экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, заявил Путин - 14.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, заявил Путин
Экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, заявил Путин - 14.12.2024, ПРАЙМ
Экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, заявил Путин
Экономика России растет и развивается, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил глава государства Владимир Путин в рамках съезда "Единой России". | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T15:18+0300
2024-12-14T15:18+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Экономика России растет и развивается, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил глава государства Владимир Путин в рамках съезда "Единой России"."Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций", — подчеркнул он.В рамках выступления президент также предложил расширить проект "Время героев" на федеральном уровне и запустить аналогичные программы в регионах.Путин подчеркнул, что все регионы и муниципалитеты России оказывают помощь подшефным территориям, включая города и районы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также жителям Курской области и других прифронтовых регионов.Российский лидер выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
15:18 14.12.2024
 
Экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, заявил Путин

Путин: Россия развивается, экономика страны растет на фоне санкций

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Экономика России растет и развивается, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил глава государства Владимир Путин в рамках съезда "Единой России".
"Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций", — подчеркнул он.
В рамках выступления президент также предложил расширить проект "Время героев" на федеральном уровне и запустить аналогичные программы в регионах.
Путин подчеркнул, что все регионы и муниципалитеты России оказывают помощь подшефным территориям, включая города и районы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также жителям Курской области и других прифронтовых регионов.
Российский лидер выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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