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Экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, заявил Путин

Экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, заявил Путин - 14.12.2024, ПРАЙМ

Экономика России растет на фоне беспрецедентных санкций, заявил Путин

Экономика России растет и развивается, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил глава государства Владимир Путин в рамках съезда "Единой России". | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T15:18+0300

2024-12-14T15:18+0300

2024-12-14T15:18+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Экономика России растет и развивается, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил глава государства Владимир Путин в рамках съезда "Единой России"."Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций", — подчеркнул он.В рамках выступления президент также предложил расширить проект "Время героев" на федеральном уровне и запустить аналогичные программы в регионах.Путин подчеркнул, что все регионы и муниципалитеты России оказывают помощь подшефным территориям, включая города и районы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также жителям Курской области и других прифронтовых регионов.Российский лидер выступил на XXII съезде партии "Единая Россия", который проходил в Национальном центре "Россия". В ходе съезда также были приняты поправки в народную программу и устав партии, а также проведена ротация высших советов.

https://1prime.ru/20241213/sanktsii-853557920.html

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россия, владимир путин