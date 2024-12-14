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Власти России делают все для стабильности экономики страны, заявил Медведев - 14.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Власти России делают все для стабильности экономики страны, заявил Медведев
Власти России делают все для стабильности экономики страны, заявил Медведев - 14.12.2024, ПРАЙМ
Власти России делают все для стабильности экономики страны, заявил Медведев
Российские власти делают все возможное для сохранения стабильности экономики и ее динамичного развития. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:05+0300
2024-12-14T16:05+0300
экономика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Российские власти делают все возможное для сохранения стабильности экономики и ее динамичного развития. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве.Медведев заметил, что значительная часть государственных расходов направлена на укрепление обороноспособности страны."Тем не менее государство делает всё, чтобы сохранить стабильность экономики и обеспечить ее динамичное развитие, создать потенциал на будущее", — подчеркнул председатель политической партии.В своем выступлении Медведев также призвал регулировать вопросы платформенной занятости, связанной с работой через интернет. Он отметил, что необходимо завершить разработку комплексного законодательства в этой сфере и найти баланс между потребностями экономики и защитой прав и интересов работников в этой сфере.
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия
16:05 14.12.2024
 
Власти России делают все для стабильности экономики страны, заявил Медведев

Медведев: власти делают все для стабильности экономики России и ее развития

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Российские власти делают все возможное для сохранения стабильности экономики и ее динамичного развития. Об этом зампред Совбеза России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в рамках пленарного заседания XXII Съезда "Единой России" в Москве.
Медведев заметил, что значительная часть государственных расходов направлена на укрепление обороноспособности страны.
"Тем не менее государство делает всё, чтобы сохранить стабильность экономики и обеспечить ее динамичное развитие, создать потенциал на будущее", — подчеркнул председатель политической партии.
В своем выступлении Медведев также призвал регулировать вопросы платформенной занятости, связанной с работой через интернет. Он отметил, что необходимо завершить разработку комплексного законодательства в этой сфере и найти баланс между потребностями экономики и защитой прав и интересов работников в этой сфере.
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
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