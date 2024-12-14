Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, как создать зимой целый огород - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241214/ekspert-853568679.html
Эксперт рассказала, как создать зимой целый огород
Эксперт рассказала, как создать зимой целый огород - 14.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как создать зимой целый огород
Холодное время года - не конец сезона рассады, советами о том, как создать зимой целый огород у себя в квартире, поделилась с РИА Новости эксперт... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T03:27+0300
2024-12-14T03:27+0300
бизнес
общество
недвижимость
москва
всеинструменты.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853568679.jpg?1734136054
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Холодное время года - не конец сезона рассады, советами о том, как создать зимой целый огород у себя в квартире, поделилась с РИА Новости эксперт "ВсеИнструменты.ру" Ника Кобылкина. "Поздняя осень и зима – не всегда конец сезона рассады. Можно создать целый огород у себя в квартире. ... Дома можно выращивать как декоративные, так и плодовые растения. Часто последние не уступают в красоте, но вдобавок полезны", - рассказала она. Многие культуры, такие как огурцы, помидоры, клубника и земляника, хорошо растут даже в квартире. "Специально для выращивания в домашних условиях выведены комнатные сорта. ... А самое главное отличие заключается в том, что комнатные сорта – самоопыляемые, то есть для завязи цветков не нужны насекомые. Вы сможете баловать себя свежими плодами круглый год", - добавила эксперт. При этом следует заранее продумать, где разместить растения, ведь им нужны оптимальные условия - например, влажность от 60 до 70% и температура от 20 до 26 градусов Цельсия. Также следует помнить о поливе, освещении и подкормке. Эксперт упомянула и о растениях, которые могут быть опасны для домашнего выращивания. Так, стоит быть осторожнее с томатами и авокадо из-за ядовитых и токсичных элементов, которые содержатся в них. Она назвала и другие особенно опасные виды среди комнатных растений, к ним относятся азалия, диффенбахия, олеандр, молочай, монстера. В их соке содержатся ядовитые вещества, опасные для человека.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , недвижимость, москва, всеинструменты.ру
Бизнес, Общество , Недвижимость, МОСКВА, ВсеИнструменты.ру
03:27 14.12.2024
 
Эксперт рассказала, как создать зимой целый огород

Эксперт Кобылкина: зимой можно создать целый огород у себя в квартире

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Холодное время года - не конец сезона рассады, советами о том, как создать зимой целый огород у себя в квартире, поделилась с РИА Новости эксперт "ВсеИнструменты.ру" Ника Кобылкина.
"Поздняя осень и зима – не всегда конец сезона рассады. Можно создать целый огород у себя в квартире. ... Дома можно выращивать как декоративные, так и плодовые растения. Часто последние не уступают в красоте, но вдобавок полезны", - рассказала она.
Многие культуры, такие как огурцы, помидоры, клубника и земляника, хорошо растут даже в квартире. "Специально для выращивания в домашних условиях выведены комнатные сорта. ... А самое главное отличие заключается в том, что комнатные сорта – самоопыляемые, то есть для завязи цветков не нужны насекомые. Вы сможете баловать себя свежими плодами круглый год", - добавила эксперт.
При этом следует заранее продумать, где разместить растения, ведь им нужны оптимальные условия - например, влажность от 60 до 70% и температура от 20 до 26 градусов Цельсия. Также следует помнить о поливе, освещении и подкормке.
Эксперт упомянула и о растениях, которые могут быть опасны для домашнего выращивания. Так, стоит быть осторожнее с томатами и авокадо из-за ядовитых и токсичных элементов, которые содержатся в них. Она назвала и другие особенно опасные виды среди комнатных растений, к ним относятся азалия, диффенбахия, олеандр, молочай, монстера. В их соке содержатся ядовитые вещества, опасные для человека.
 
БизнесОбществоНедвижимостьМОСКВАВсеИнструменты.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала