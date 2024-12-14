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Эксперт рассказала, как создать зимой целый огород

Эксперт рассказала, как создать зимой целый огород - 14.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как создать зимой целый огород

Холодное время года - не конец сезона рассады, советами о том, как создать зимой целый огород у себя в квартире, поделилась с РИА Новости эксперт... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T03:27+0300

2024-12-14T03:27+0300

2024-12-14T03:27+0300

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Холодное время года - не конец сезона рассады, советами о том, как создать зимой целый огород у себя в квартире, поделилась с РИА Новости эксперт "ВсеИнструменты.ру" Ника Кобылкина. "Поздняя осень и зима – не всегда конец сезона рассады. Можно создать целый огород у себя в квартире. ... Дома можно выращивать как декоративные, так и плодовые растения. Часто последние не уступают в красоте, но вдобавок полезны", - рассказала она. Многие культуры, такие как огурцы, помидоры, клубника и земляника, хорошо растут даже в квартире. "Специально для выращивания в домашних условиях выведены комнатные сорта. ... А самое главное отличие заключается в том, что комнатные сорта – самоопыляемые, то есть для завязи цветков не нужны насекомые. Вы сможете баловать себя свежими плодами круглый год", - добавила эксперт. При этом следует заранее продумать, где разместить растения, ведь им нужны оптимальные условия - например, влажность от 60 до 70% и температура от 20 до 26 градусов Цельсия. Также следует помнить о поливе, освещении и подкормке. Эксперт упомянула и о растениях, которые могут быть опасны для домашнего выращивания. Так, стоит быть осторожнее с томатами и авокадо из-за ядовитых и токсичных элементов, которые содержатся в них. Она назвала и другие особенно опасные виды среди комнатных растений, к ним относятся азалия, диффенбахия, олеандр, молочай, монстера. В их соке содержатся ядовитые вещества, опасные для человека.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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