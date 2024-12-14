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Эксперты рассказали, как вложить годовой бонус в депозиты

Эксперты рассказали, как вложить годовой бонус в депозиты - 14.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как вложить годовой бонус в депозиты

Свой годовой бонус россияне могут вложить в депозиты - такой вариант подойдет даже неискушенным в инвестициях людям; также в числе других направлений вложения... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T06:45+0300

2024-12-14T06:45+0300

2024-12-14T06:45+0300

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Свой годовой бонус россияне могут вложить в депозиты - такой вариант подойдет даже неискушенным в инвестициях людям; также в числе других направлений вложения годовой премии - облигации и золото, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Депозит. Подойдет сейчас всем гражданам, и не только тем, кто не особо искушен в инвестициях. Ставки по вкладам на исторически максимальных значениях и позволяют сейчас обыгрывать инфляцию, что бывает нечасто", - сказал аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов. Вклады, по словам инвестиционного аналитика "Альфа-инвестиций" Валерия Емельянова, являются оптимальным выбором, если нет готовности ждать больше трех лет и все траты на текущую жизнь исключительно рублевые. Он отмечает, что ЦБ все труднее поднимать ставку, поэтому доходности, которые сейчас предлагают банки, вряд ли надолго. "На сроках до 1 года, на 1-2 года и до 3 лет - это самый интересный сейчас инструмент по соотношению риска и доходности", - подчеркнул Емельянов. Также депозит в своем списке рекомендаций указали финансовый эксперт и член Гильдии экспертов финансового рынка Андрей Верников и советник гендиректора Южно-Кавказской железной дороги по стратегическому развитию Алексей Лерон. РЫНКИ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И МЕТАЛЛОВ, ВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ "Если вас интересуют более солидные сроки, например, 3–7 лет ... или ваша сумма значительно превышает страховой лимит (1,4 миллиона рублей), ... лучше купить облигации … Ставки на аномальной высоте (17–19% годовых)", - советует Емельянов. По его словам, 18% годовых через пять лет позволят увеличить новогодний бонус примерно в 2 раза. При этом он подчеркивает, что выплаты по государственным облигациям (ОФЗ) гарантированы напрямую правительством и в плане рисков они мало отличаются от вкладов, только суммы размещать в них можно более крупные и на более длинные сроки. Кроме того, Верников, Емельянов и Ефанов также назвали золото в качестве актива, куда можно направить свой бонус. Золото "отлично отыгрывает текущее снижение ставок в США", обратил внимание Емельянов, а Ефанов, в свою очередь, отметил, что оно отлично защищает от девальвации. Верников советует покупать золото, если деньги не потребуются в ближайшие 3-5 лет. Акции российских компаний-экспортеров и сырьевых компаний также в числе рекомендаций у большинства аналитиков. "У них выручка и прибыль следует за курсами резервных валют (доллара и юаня), что отражается на цене самих акций, хотя и торгуются они номинально в рублях", - отмечает Емельянов и советует собрать "целый портфель акций, и не только фаворитов, но и текущих аутсайдеров". Также он рекомендует хотя бы половину суммы вложить в валютные активы, если будущая покупка тесно связана с импортом и валютой, например, в случае покупки электроники. ИНСТРУМЕНТЫ СТРАХОВОГО РЫНКА И КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Для получения регулярного дохода на вложенную сумму и защиты от инфляции Емельянов советует присмотреться к коммерческой недвижимости. "Сейчас на рынке большой выбор паевых фондов (ЗПИФ), которые позволяют купить долю в большом проекте и получать с него ренту плюс прирост стоимости квадратного метра", - отметил он. В свою очередь, директор по сберегательным продуктам СК "Росгосстрах Жизнь" Борис Борзунов рекомендует направить бонус в инвестиционно-накопительное страхование жизни. Например, оформить актуальную пятилетнюю программу, которая напрямую зависит от уровня ключевой ставки Банка России. "Инвестиционно-накопительное страхование жизни - оптимальное решение для размещения свободных денежных средств и хороший финансовый инструмент для достижения различных финансовых целей: накопить на крупную покупку… или на открытие собственного дела, создать подушку безопасности на будущее или позаботиться о близких", - отмечает он. Лерон рекомендует разделить годовой бонус на две части и направить одну из них на путешествия. "Предлагаю простое, но важное решение - разделите годовой бонус на две части (не обязательно равные - по вашему усмотрению) - доходные вложения: банковские депозиты, недвижимость или фондовый рынок и прочее; инвестиции в семью: путешествие, которое принесет радость и укрепит отношения", - рекомендует он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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