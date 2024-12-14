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Эксперты рассказали, как вложить годовой бонус в депозиты - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как вложить годовой бонус в депозиты
Эксперты рассказали, как вложить годовой бонус в депозиты - 14.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как вложить годовой бонус в депозиты
Свой годовой бонус россияне могут вложить в депозиты - такой вариант подойдет даже неискушенным в инвестициях людям; также в числе других направлений вложения... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T06:45+0300
2024-12-14T06:45+0300
финансы
рынки
банки
москва
валерий емельянов
андрей верников
ск рф
банк россия
банк россии
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Свой годовой бонус россияне могут вложить в депозиты - такой вариант подойдет даже неискушенным в инвестициях людям; также в числе других направлений вложения годовой премии - облигации и золото, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Депозит. Подойдет сейчас всем гражданам, и не только тем, кто не особо искушен в инвестициях. Ставки по вкладам на исторически максимальных значениях и позволяют сейчас обыгрывать инфляцию, что бывает нечасто", - сказал аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов. Вклады, по словам инвестиционного аналитика "Альфа-инвестиций" Валерия Емельянова, являются оптимальным выбором, если нет готовности ждать больше трех лет и все траты на текущую жизнь исключительно рублевые. Он отмечает, что ЦБ все труднее поднимать ставку, поэтому доходности, которые сейчас предлагают банки, вряд ли надолго. "На сроках до 1 года, на 1-2 года и до 3 лет - это самый интересный сейчас инструмент по соотношению риска и доходности", - подчеркнул Емельянов. Также депозит в своем списке рекомендаций указали финансовый эксперт и член Гильдии экспертов финансового рынка Андрей Верников и советник гендиректора Южно-Кавказской железной дороги по стратегическому развитию Алексей Лерон. РЫНКИ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И МЕТАЛЛОВ, ВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ "Если вас интересуют более солидные сроки, например, 3–7 лет ... или ваша сумма значительно превышает страховой лимит (1,4 миллиона рублей), ... лучше купить облигации … Ставки на аномальной высоте (17–19% годовых)", - советует Емельянов. По его словам, 18% годовых через пять лет позволят увеличить новогодний бонус примерно в 2 раза. При этом он подчеркивает, что выплаты по государственным облигациям (ОФЗ) гарантированы напрямую правительством и в плане рисков они мало отличаются от вкладов, только суммы размещать в них можно более крупные и на более длинные сроки. Кроме того, Верников, Емельянов и Ефанов также назвали золото в качестве актива, куда можно направить свой бонус. Золото "отлично отыгрывает текущее снижение ставок в США", обратил внимание Емельянов, а Ефанов, в свою очередь, отметил, что оно отлично защищает от девальвации. Верников советует покупать золото, если деньги не потребуются в ближайшие 3-5 лет. Акции российских компаний-экспортеров и сырьевых компаний также в числе рекомендаций у большинства аналитиков. "У них выручка и прибыль следует за курсами резервных валют (доллара и юаня), что отражается на цене самих акций, хотя и торгуются они номинально в рублях", - отмечает Емельянов и советует собрать "целый портфель акций, и не только фаворитов, но и текущих аутсайдеров". Также он рекомендует хотя бы половину суммы вложить в валютные активы, если будущая покупка тесно связана с импортом и валютой, например, в случае покупки электроники. ИНСТРУМЕНТЫ СТРАХОВОГО РЫНКА И КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Для получения регулярного дохода на вложенную сумму и защиты от инфляции Емельянов советует присмотреться к коммерческой недвижимости. "Сейчас на рынке большой выбор паевых фондов (ЗПИФ), которые позволяют купить долю в большом проекте и получать с него ренту плюс прирост стоимости квадратного метра", - отметил он. В свою очередь, директор по сберегательным продуктам СК "Росгосстрах Жизнь" Борис Борзунов рекомендует направить бонус в инвестиционно-накопительное страхование жизни. Например, оформить актуальную пятилетнюю программу, которая напрямую зависит от уровня ключевой ставки Банка России. "Инвестиционно-накопительное страхование жизни - оптимальное решение для размещения свободных денежных средств и хороший финансовый инструмент для достижения различных финансовых целей: накопить на крупную покупку… или на открытие собственного дела, создать подушку безопасности на будущее или позаботиться о близких", - отмечает он. Лерон рекомендует разделить годовой бонус на две части и направить одну из них на путешествия. "Предлагаю простое, но важное решение - разделите годовой бонус на две части (не обязательно равные - по вашему усмотрению) - доходные вложения: банковские депозиты, недвижимость или фондовый рынок и прочее; инвестиции в семью: путешествие, которое принесет радость и укрепит отношения", - рекомендует он.
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынки, банки, москва, валерий емельянов, андрей верников, ск рф, банк россия, банк россии
Финансы, Рынки, Банки, МОСКВА, Валерий Емельянов, Андрей Верников, СК РФ, банк Россия, Банк России
06:45 14.12.2024
 
Эксперты рассказали, как вложить годовой бонус в депозиты

Эксперты: годовой бонус россияне могут вложить в депозиты и облигации

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Свой годовой бонус россияне могут вложить в депозиты - такой вариант подойдет даже неискушенным в инвестициях людям; также в числе других направлений вложения годовой премии - облигации и золото, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Депозит. Подойдет сейчас всем гражданам, и не только тем, кто не особо искушен в инвестициях. Ставки по вкладам на исторически максимальных значениях и позволяют сейчас обыгрывать инфляцию, что бывает нечасто", - сказал аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов.
Вклады, по словам инвестиционного аналитика "Альфа-инвестиций" Валерия Емельянова, являются оптимальным выбором, если нет готовности ждать больше трех лет и все траты на текущую жизнь исключительно рублевые. Он отмечает, что ЦБ все труднее поднимать ставку, поэтому доходности, которые сейчас предлагают банки, вряд ли надолго. "На сроках до 1 года, на 1-2 года и до 3 лет - это самый интересный сейчас инструмент по соотношению риска и доходности", - подчеркнул Емельянов.
Также депозит в своем списке рекомендаций указали финансовый эксперт и член Гильдии экспертов финансового рынка Андрей Верников и советник гендиректора Южно-Кавказской железной дороги по стратегическому развитию Алексей Лерон.
РЫНКИ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И МЕТАЛЛОВ, ВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ
"Если вас интересуют более солидные сроки, например, 3–7 лет ... или ваша сумма значительно превышает страховой лимит (1,4 миллиона рублей), ... лучше купить облигации … Ставки на аномальной высоте (17–19% годовых)", - советует Емельянов. По его словам, 18% годовых через пять лет позволят увеличить новогодний бонус примерно в 2 раза. При этом он подчеркивает, что выплаты по государственным облигациям (ОФЗ) гарантированы напрямую правительством и в плане рисков они мало отличаются от вкладов, только суммы размещать в них можно более крупные и на более длинные сроки.
Кроме того, Верников, Емельянов и Ефанов также назвали золото в качестве актива, куда можно направить свой бонус. Золото "отлично отыгрывает текущее снижение ставок в США", обратил внимание Емельянов, а Ефанов, в свою очередь, отметил, что оно отлично защищает от девальвации. Верников советует покупать золото, если деньги не потребуются в ближайшие 3-5 лет.
Акции российских компаний-экспортеров и сырьевых компаний также в числе рекомендаций у большинства аналитиков. "У них выручка и прибыль следует за курсами резервных валют (доллара и юаня), что отражается на цене самих акций, хотя и торгуются они номинально в рублях", - отмечает Емельянов и советует собрать "целый портфель акций, и не только фаворитов, но и текущих аутсайдеров". Также он рекомендует хотя бы половину суммы вложить в валютные активы, если будущая покупка тесно связана с импортом и валютой, например, в случае покупки электроники.
ИНСТРУМЕНТЫ СТРАХОВОГО РЫНКА И КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Для получения регулярного дохода на вложенную сумму и защиты от инфляции Емельянов советует присмотреться к коммерческой недвижимости. "Сейчас на рынке большой выбор паевых фондов (ЗПИФ), которые позволяют купить долю в большом проекте и получать с него ренту плюс прирост стоимости квадратного метра", - отметил он.
В свою очередь, директор по сберегательным продуктам СК "Росгосстрах Жизнь" Борис Борзунов рекомендует направить бонус в инвестиционно-накопительное страхование жизни. Например, оформить актуальную пятилетнюю программу, которая напрямую зависит от уровня ключевой ставки Банка России. "Инвестиционно-накопительное страхование жизни - оптимальное решение для размещения свободных денежных средств и хороший финансовый инструмент для достижения различных финансовых целей: накопить на крупную покупку… или на открытие собственного дела, создать подушку безопасности на будущее или позаботиться о близких", - отмечает он.
Лерон рекомендует разделить годовой бонус на две части и направить одну из них на путешествия. "Предлагаю простое, но важное решение - разделите годовой бонус на две части (не обязательно равные - по вашему усмотрению) - доходные вложения: банковские депозиты, недвижимость или фондовый рынок и прочее; инвестиции в семью: путешествие, которое принесет радость и укрепит отношения", - рекомендует он.
 
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