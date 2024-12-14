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Медведев рассказал о задаче "Единой России"

Медведев рассказал о задаче "Единой России" - 14.12.2024, ПРАЙМ

Медведев рассказал о задаче "Единой России"

Задачей ЕР является уверенная и бесспорная победа на выборах в Госдуму в 2026 году при поддержке большинства граждан РФ, заявил председатель партии "Единая... | 14.12.2024, ПРАЙМ

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россия

дмитрий медведев

единая россия

сво

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Задачей ЕР является уверенная и бесспорная победа на выборах в Госдуму в 2026 году при поддержке большинства граждан РФ, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".Медведев отметил, что впереди избирательная кампания-2026. По его словам, "Единая Россия" уже ведет к ней активную подготовку. Он также рассказал, что партия и впредь будет уделять внимание оказанию помощи бойцам СВО и их семьям, а также восстановлению разрушенного врагом.Медведев подчеркнул что на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин поставил перед партией новые важные задачи, которые касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперед, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей СВО. "Будем и впредь уделять особое внимание помощи нашим бойцам на фронте и их семьям, работе в новых регионах, восстановлению всего, что было разрушено врагом", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам съезда.

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россия, дмитрий медведев, единая россия, сво