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Медведев рассказал о задаче "Единой России" - 14.12.2024, ПРАЙМ
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Медведев рассказал о задаче "Единой России"
Медведев рассказал о задаче "Единой России" - 14.12.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал о задаче "Единой России"
Задачей ЕР является уверенная и бесспорная победа на выборах в Госдуму в 2026 году при поддержке большинства граждан РФ, заявил председатель партии "Единая... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T21:33+0300
2024-12-14T21:46+0300
россия
дмитрий медведев
единая россия
сво
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Задачей ЕР является уверенная и бесспорная победа на выборах в Госдуму в 2026 году при поддержке большинства граждан РФ, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".Медведев отметил, что впереди избирательная кампания-2026. По его словам, "Единая Россия" уже ведет к ней активную подготовку. Он также рассказал, что партия и впредь будет уделять внимание оказанию помощи бойцам СВО и их семьям, а также восстановлению разрушенного врагом.Медведев подчеркнул что на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин поставил перед партией новые важные задачи, которые касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперед, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей СВО. "Будем и впредь уделять особое внимание помощи нашим бойцам на фронте и их семьям, работе в новых регионах, восстановлению всего, что было разрушено врагом", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам съезда.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, сво
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, СВО
21:33 14.12.2024 (обновлено: 21:46 14.12.2024)
 
Медведев рассказал о задаче "Единой России"

Медведев: задачей ЕР в 2026 году будет победа на выборах при поддержке россиян

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Волгоград
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Волгоград - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Задачей ЕР является уверенная и бесспорная победа на выборах в Госдуму в 2026 году при поддержке большинства граждан РФ, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее в субботу в Национальном центре "Россия" состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".
Медведев отметил, что впереди избирательная кампания-2026. По его словам, "Единая Россия" уже ведет к ней активную подготовку.
Он также рассказал, что партия и впредь будет уделять внимание оказанию помощи бойцам СВО и их семьям, а также восстановлению разрушенного врагом.
Медведев подчеркнул что на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин поставил перед партией новые важные задачи, которые касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперед, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей СВО.
"Будем и впредь уделять особое внимание помощи нашим бойцам на фронте и их семьям, работе в новых регионах, восстановлению всего, что было разрушено врагом", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам съезда.
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
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РОССИЯДмитрий МедведевЕдиная РоссияСВО
 
 
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